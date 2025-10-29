Ekspansja Dino trwa

Sieć Dino Polska to jeden z najciekawszych fenomenów polskiego rynku handlu detalicznego - od skromnego początku w 1999 roku w Wielkopolsce po ogólnokrajową ekspansję. Założycielem Dino jest Tomasz Biernacki, który od samego początku stawiał na małe i średnie miejscowości oraz obrzeża większych miast – tam, gdzie dotąd konkurencja była mniejsza lub nieobecna. W ostatnich latach sieć sklepów rozwija się w ekspresowym tempie, a do końca 2025 roku firma planuje otworzyć jeszcze kilkanaście punktów. Gdzie można spodziewać się nowych sklepów Dino?

Nowe sklepy Dino 2025. Lista nowych lokalizacji

Od stycznia do końca września 2025 roku spółka Dino Polska otworzyła 245 nowych sklepów, zwiększając liczbę placówek do 2933. Łączna powierzchnia sprzedaży sieci wynosi obecnie ponad 1,15 mln m², co pokazuje skalę ekspansji marki. Firma inwestuje ogromne środki w rozwój - tylko w 2024 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 1,6 mld zł, a w ciągu ostatnich pięciu lat sięgnęły 6,6 mld zł. Wraz z rozwojem sieci rośnie też zatrudnienie: Dino daje pracę już ponad 49 tysiącom osób.

Nowe placówki Dino pojawiają się w całej Polsce, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. To właśnie lokalność i bliskość klienta są największym atutem marki. W tym roku sieć planuje jednak także debiut w stolicy - sklepy pojawią się m.in. przy ulicach Sytej i Kijowskiej. Jesteś ciekaw, czy w twojej okolicy również powstanie Dino? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę nowych sklepów.

Nowe sklepy Dino w Polsce. Tu powstaną kolejne punkty

Sklepy Dino w Polsce

Rok 2025 to dla Dino kolejny etap dynamicznego wzrostu. Sieć nie tylko umacnia swoją pozycję w mniejszych miastach, ale też wchodzi na nowe rynki – w tym do Warszawy. Wysokie tempo inwestycji, stabilny wzrost przychodów i proekologiczne rozwiązania sprawiają, że Dino pozostaje jednym z najciekawszych przykładów sukcesu polskiego handlu detalicznego.

