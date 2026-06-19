Nowi mieszkańcy naszego zoo

Narzeczony dla Marusi
Csülök to 7-letni urodzony w zoo na Węgrzech samiec nosorożca indyjskiego. Został on wyznaczony przez koordynatora gatunku do przyjazdu do Wrocławia. Będzie tworzył parę z naszą gwiazdą - Marusią. Podróż z Węgier minęła bezproblemowo. Podróż zniósł dzielnie i czuje się świetnie. Przechodzi obowiązkową kwarantannę, oswaja się z nowym miejscem i opiekunami.
Czy te oczy mogą kłamać?
Jest jednym z najmniejszych przedstawicieli rodziny lemurkowatych, ma ogromne oczy i w naturze zajmuje bardzo niewielkie terytorium na terenie Madagaskaru. Poznaj samca lemurka kasztanowatego (mikruska kasztanowatego), który właśnie przyjechał do naszego zoo z Pragi i już dołączył na wybiegu do naszej samicy.
Lemurkowate żyją na Madagaskarze i są naczelnymi. A to znaczy, że tak jak my – ludzie, czy też tak jak małpy, mają przeciwstawne kciuki, paznokcie i linie papilarne. Naszego mikruska kasztanowatego można zobaczyć w pawilonie Madagaskaru.
Wypatrujcie go w nocnej części pawilonu!
Wygląda jak jeż, ale to nie jeż!
Tenrek mniejszy – tak nazywa się nowy mieszkaniec wrocławskiego zoo. Ten gatunek znajdował się we wrocławskiej hodowli wiele lat temu, a teraz znów zawitał do zoo. To mało znany ssak, którego nazwa niewiele komukolwiek mówi. Wygląda jak jeż, zachowuje się jak jeż, ale... bliżej im do słonia, niż do jeża.
Te niezwykłe zwierzęta są mistrzami wspinaczki. Drążą w ziemi korytarze, znajdują tam pożywienie i schronienie. Prowadzą samotniczy tryb życia (z wyjątkiem okresu godowego).
Tenreki to endemity Madagaskaru (występują tylko tam).
W naszym zoo samiczka tenreka mieszka pomiędzy lemurkami kasztanowatymi i szerokostopkami białoogonowymi.
Materiał Sponsorowany