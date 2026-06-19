Nowi mieszkańcy naszego zoo

Narzeczony dla Marusi

Csülök to 7-letni urodzony w zoo na Węgrzech samiec nosorożca indyjskiego. Został on wyznaczony przez koordynatora gatunku do przyjazdu do Wrocławia. Będzie tworzył parę z naszą gwiazdą - Marusią. Podróż z Węgier minęła bezproblemowo. Podróż zniósł dzielnie i czuje się świetnie. Przechodzi obowiązkową kwarantannę, oswaja się z nowym miejscem i opiekunami.

Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe

Czy te oczy mogą kłamać?

Jest jednym z najmniejszych przedstawicieli rodziny lemurkowatych, ma ogromne oczy i w naturze zajmuje bardzo niewielkie terytorium na terenie Madagaskaru. Poznaj samca lemurka kasztanowatego (mikruska kasztanowatego), który właśnie przyjechał do naszego zoo z Pragi i już dołączył na wybiegu do naszej samicy.

Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe

Lemurkowate żyją na Madagaskarze i są naczelnymi. A to znaczy, że tak jak my – ludzie, czy też tak jak małpy, mają przeciwstawne kciuki, paznokcie i linie papilarne. Naszego mikruska kasztanowatego można zobaczyć w pawilonie Madagaskaru.

Wypatrujcie go w nocnej części pawilonu!

Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe Lemurek kasztanowaty

Wygląda jak jeż, ale to nie jeż!

Tenrek mniejszy – tak nazywa się nowy mieszkaniec wrocławskiego zoo. Ten gatunek znajdował się we wrocławskiej hodowli wiele lat temu, a teraz znów zawitał do zoo. To mało znany ssak, którego nazwa niewiele komukolwiek mówi. Wygląda jak jeż, zachowuje się jak jeż, ale... bliżej im do słonia, niż do jeża.

Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe Tenrek mniejszy

Te niezwykłe zwierzęta są mistrzami wspinaczki. Drążą w ziemi korytarze, znajdują tam pożywienie i schronienie. Prowadzą samotniczy tryb życia (z wyjątkiem okresu godowego).

Tenreki to endemity Madagaskaru (występują tylko tam).

W naszym zoo samiczka tenreka mieszka pomiędzy lemurkami kasztanowatymi i szerokostopkami białoogonowymi.

Materiał Sponsorowany