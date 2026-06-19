Nowi mieszkańcy naszego zoo

2026-06-19 6:30 Materiał sponsorowany

Csülök, 7-letni samiec nosorożca indyjskiego, stojący na ściółce z liści w zoo. Ma masywną, szarą skórę z licznymi fałdami, jeden róg i duże, owłosione uszy. Zwierzę patrzy wprost, a za nim widać jasne tło z drewnianymi palami. Więcej o nim przeczytasz na naszym portalu.
Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe Nosorożec indyjski

Narzeczony dla Marusi

Csülök to 7-letni urodzony w zoo na Węgrzech samiec nosorożca indyjskiego. Został on wyznaczony przez koordynatora gatunku do przyjazdu do Wrocławia. Będzie tworzył parę z naszą gwiazdą - Marusią. Podróż z Węgier minęła bezproblemowo. Podróż zniósł dzielnie i czuje się świetnie. Przechodzi obowiązkową kwarantannę, oswaja się z nowym miejscem i opiekunami.

Nosorożec indyjski
Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe

Czy te oczy mogą kłamać?

Jest jednym z najmniejszych przedstawicieli rodziny lemurkowatych, ma ogromne oczy i w naturze zajmuje bardzo niewielkie terytorium na terenie Madagaskaru. Poznaj samca lemurka kasztanowatego (mikruska kasztanowatego), który właśnie przyjechał do naszego zoo z Pragi i już dołączył na wybiegu do naszej samicy.

Lemurek kasztanowaty
Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe

Lemurkowate żyją na Madagaskarze i są naczelnymi. A to znaczy, że tak jak my – ludzie, czy też tak jak małpy, mają przeciwstawne kciuki, paznokcie i linie papilarne. Naszego mikruska kasztanowatego można zobaczyć w pawilonie Madagaskaru.

Wypatrujcie go w nocnej części pawilonu!

Lemurek kasztanowaty
Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe Lemurek kasztanowaty

Wygląda jak jeż, ale to nie jeż!

Tenrek mniejszy – tak nazywa się nowy mieszkaniec wrocławskiego zoo. Ten gatunek znajdował się we wrocławskiej hodowli wiele lat temu, a teraz znów zawitał do zoo. To mało znany ssak, którego nazwa niewiele komukolwiek mówi. Wygląda jak jeż, zachowuje się jak jeż, ale... bliżej im do słonia, niż do jeża.

Tenrek mniejszy
Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe Tenrek mniejszy

Te niezwykłe zwierzęta są mistrzami wspinaczki. Drążą w ziemi korytarze, znajdują tam pożywienie i schronienie. Prowadzą samotniczy tryb życia (z wyjątkiem okresu godowego).

Tenreki to endemity Madagaskaru (występują tylko tam).

W naszym zoo samiczka tenreka mieszka pomiędzy lemurkami kasztanowatymi i szerokostopkami białoogonowymi.

Materiał Sponsorowany

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ZOO WROCŁAW
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