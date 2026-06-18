Tajemnice i pytania po śmierci Magdaleny Majtyki. „Biegły nie jest w stanie wskazać przyczyny”

Tragiczny finał poszukiwań Magdaleny Majtyki

Wracamy do wydarzeń, do których doszło kilka miesięcy temu. Znana aktorka Magdalena Majtyka z samego rana 4 marca wyszła z mieszkania. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi po południu. Przekazała wówczas, że jedzie do Sulimowa. I faktycznie, logowania jej telefonu początkowo wskazywały na przebywanie we wspomnianej okolicy. Z czasem jednak sytuacja mocno się skomplikowała. Około godziny 21:25 telefon Magdaleny Majtyki na krótko zalogował się ponownie we Wrocławiu - w rejonie ulicy Karkonoskiej, a niedługo później urządzenie przestało być aktywne. Kobieta nie wróciła na noc do domu. Jej zaniepokojony partner zaalarmował policję. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania zaginionej aktorki, a internet zalały dramatyczne apele o pomoc w odnalezieniu 41-latki.

7 marca dolnośląscy mundurowi opublikowali oświadczenie o przeprowadzonych w sprawie działaniach. Poinformowali, że dwa dni wcześniej (5 marca) przed południem dotarła do nich informacja o samochodzie stojącym przy leśnej drodze w rejonie Biskupic Oławskich, około 50 km od Wrocławia. Było to auto zaginionej aktorki. Odnaleziony Opel Corsa nosił wyraźne ślady zniszczeń, sugerujące wcześniejsze uderzenie w przydrożne drzewo, jednak pozostawał zamknięty i nie utrudniał ruchu. Interweniujący patrol sporządził więc dokumentację i przekazał ją dyżurnemu jednostki. Funkcjonariusze nie wiedzieli jeszcze wtedy, że właścicielka pojazdu zaginęła.

"Gdy Komenda Powiatowa Policji w Oławie otrzymała informacje, że poszukiwana przez wrocławskich funkcjonariuszy kobieta mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, policjanci niezwłocznie pojechali w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu" - poinformowali policjanci.

Finał poszukiwań 41-latki okazał się tragiczny. Ciało Magdaleny Majtyki odnaleziono 6 marca niedaleko samochodu. Wiele wskazuje na to, że kobiecie ostatkiem sił udało się wysiąść i odejść od auta. Być może chciała poszukać pomocy…

Śledztwo w sprawie śmierci aktorki

Ciało zmarłej aktorki zostało skierowane na sekcję zwłok, a prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii. Po trzech miesiącach prokurator Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, przekazał najnowsze informacje. Jak się okazuje, w sprawie tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki wciąż wiadomo niewiele.

- Prokuratura Rejonowa w Oławie uzyskała opinię z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z przeprowadzonej sekcji zwłok. Uzyskała również opinię toksykologiczną i opinię histopatologiczną. Biegły nie jest w stanie wskazać przyczyny śmierci pani Magdaleny Majtyki. Dlatego kolejną czynnością w postępowaniu będzie powołanie zespołu biegłych celem wydania kompleksowej opinii na podstawie całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Po uzyskaniu tej kompleksowej opinii prokuratura podejmie decyzję, co dalej w sprawie - powiedział "Faktowi" prok. Dłubacz.

Jak dodał, śledztwo odnośnie nieumyślnego spowodowania śmierci pani Magdaleny Majtyki jest w toku i jest prowadzone "w sprawie", co oznacza, że jeszcze nikomu nie przedstawiono zarzutów.

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Kim była Magdalena Majtyka?

Zmarła Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i telewizyjną związaną z Wrocławiem. Szerszemu gronu publiczności była znana z seriali telewizyjnych takich, jak "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe", "Pierwsza miłość" czy "Sprawiedliwi – Wydział kryminalny". Rozpoznawalność przyniosła jej również praca kaskaderska przy głośnych tytułach takich jak "Kler" i "Wielka woda".

Pogrzeb aktorki odbył się 17 marca. Ostatnie pożegnanie Magdaleny Majtyki było skromne, ale uroczyste. Ceremonia rozpoczęła się w południe na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn i miała charakter świecki. Na sam koniec uroczystości rozległy się wielkie brawa będące znakiem szacunku dla zmarłej artystki.

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