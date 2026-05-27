Nowy kierunek na Politechnice Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska otwiera nowy kierunek studiów związany z uzdrowiskami, nowoczesnymi technologiami i ochroną środowiska. To pierwsza taka oferta edukacyjna w Polsce, która ma przygotować specjalistów do pracy m.in. w sanatoriach, termach, aquaparkach i obiektach SPA.

Już od 1 czerwca kandydaci na studia będą mogli zapisać się na nowy kierunek o nazwie "zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem". Studia będą prowadzone w Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze i potrwają siedem semestrów. Uczelnia przygotowała 45 miejsc dla przyszłych studentów.

To jedyna taka oferta edukacyjna w skali całego kraju. Obejmuje nie tylko tradycyjne uzdrowiska, ale również pływalnie, aquaparki, termy, obiekty SPA, sanatoryjne, odnowy biologicznej i regeneracji powysiłkowej sportowców, które cieszą się ogromną popularnością. Za komfortem kuracjuszy i klientów komercyjnych stoi rozbudowana infrastruktura techniczna ukryta w podbaseniach, ujęciach wody i pomieszczeniach technicznych, która wymaga profesjonalnego zaprojektowania, utrzymania i ciągłej modernizacji – mówiła dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, prof. uczelni z Wydziału Inżynierii Środowiska, członkini komisji programowej kierunku.

Specjaliści od uzdrowisk i nowoczesnych technologii

Program studiów przygotowano z myślą zarówno o absolwentach liceów, jak i techników. Uczelnia stawia przede wszystkim na praktyczne umiejętności. Studenci będą pracować nad rzeczywistymi projektami zgłaszanymi przez partnerów z regionu, a zamiast klasycznej pracy dyplomowej zrealizują zespołowy projekt inżynierski.

Jednym z ważniejszych tematów poruszanych podczas studiów będzie wykorzystanie energii geotermalnej oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń w miejscowościach uzdrowiskowych. Przyszli inżynierowie mają uczyć się, jak efektywnie gospodarować wodami termalnymi i wykorzystywać je do ogrzewania budynków.

Absolwenci znajdą pracę w uzdrowiskach i SPA

Według przedstawicieli uczelni zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży stale rośnie. Absolwenci nowego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, hotelach SPA, aquaparkach, spółkach miejskich czy firmach zajmujących się energetyką odnawialną.

Nowoczesne hotele SPA i aquaparki, których w regionie Jeleniej Góry mamy coraz więcej, potrzebują specjalistów do utrzymywania i rozwoju technologii basenowych i rekreacyjnych, geotermalnych i energii odnawialnej. Podobnie jak gminy, przygotowujące plany adaptacji do zmian klimatu, plany rozwoju energetycznego, dokumentację środowiskową czy operaty uzdrowiskowe, które muszą być odnawiane co dziesięć lat - podkreślał Dr inż. Paweł Maślak, dyrektor Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.