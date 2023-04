Zszedł do piwnicy rozpalić piec, znaleźli go martwego. Ofiar mogło być więcej

Oblała byłego partnera benzyną i podpaliła

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek, 28 marca, późnym wieczorem na terenie jednej z gmin w powiecie zgorzeleckim. 28-letnia kobieta razem ze swoim byłym partnerem przebywali u znajomego. - Podczas wizyty doszło pomiędzy nimi do kłótni i szarpaniny, podczas której kobieta oblała byłego partnera benzyną, po czym go podpaliła - mówi kom. Agnieszka Goguł z policji w Zgorzelcu.

Na szczęście świadkowie koszmarnego zdarzenia natychmiast zaczęli gasić płonącego mężczyznę, a następnie wezwali służby ratunkowe. 28-latek przeżył, ale z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

- Sprawczyni została zatrzymana i trafiła do zgorzeleckiej komendy. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu. Oboje znani są funkcjonariuszom z wcześniejszych interwencji i niejednokrotnie wchodzili w konflikt z prawem – dodaje Agnieszka Goguł.

28-latka usłyszała już prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Teraz kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności.