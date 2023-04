Policjanci ryzykowali życiem dla desperata. Chwile grozy we Wrocławiu

W sobotę (1 kwietnia) policjanci z Bolesławca otrzymali informacje o awanturze, do której doszło w centrum miasta. - O godz. 22.27 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o awanturujących się kilku osobach w rejonie jednego ze sklepów znajdujących się w centrum miasta. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol, który dojechał po kilkunastu minutach. Kolejne patrole zostały zadysponowane do tej interwencji z uwagi na to, iż z informacji wynikało, że w zajściu bierze udział kilka osób – informuje asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska, rzeczniczka bolesławieckiej policji.

W sieci ukazał się film z zajściem. Widzimy na nim między innymi dwóch mężczyzn, który usiłują prowadzić kobietę, która na przemian krzyczy i szlocha. W pewnym momencie dobiega jeszcze kilka osób, po czym kobieta upada na ziemię. Cały czas wydaje z siebie przeraźliwe dźwięki. Między mężczyznami dochodzi do szarpaniny, wszyscy głośno krzyczą po angielsku. Później widzimy, jak kobieta wleczona jest w kierunku busa.

Zaniepokojeni świadkowie wezwali więc policję. Co prawda wiedzieli, że mają do czynienia z obcokrajowcami, a dokładniej z Amerykanami z niedalekiej bazy wojskowej w Trzebieniu. Nie wiedzieli jednak, co było przyczyną takiego zachowania kobiety.

- W tej sytuacji brali udział amerykańscy żołnierze stacjonujący w bazie wojskowej znajdującej się na terenie powiatu bolesławieckiego. Oprócz bezpośrednich uczestników zdarzenia rozpytano także osoby zgłaszające. Z zebranych informacji nie wynikało, aby doszło na miejscu do przestępstwa – dodaje Anna Kublik-Rościszewska.

Mandaty dla pięciu żołnierzy

Podczas interwencji policjanci nawiązali kontakt z koordynatorem ze strony wojska amerykańskiego, z którym prowadzona jest bieżąca współpraca. Kolejne czynności z osobami biorących udział w zdarzeniu, ze względu na ich stan, zaplanowano na niedzielę, 2 kwietnia.

Ostatecznie, po przeprowadzonych czynnościach funkcjonariusze uznali, że pięciu uczestników sobotniego zajścia (w tym krzycząca wniebogłosy kobieta) dopuściło się wykroczenia z artykułu 51§1 kodeksu wykroczeń i zostało ukaranych mandatami.

Wiele wskazuje na to, że wstrząsające zajście było próbą... powrotu do bazy żołnierzy, z których część nie miała zamiaru wracać.

Co ciekawe, na wspomnianym nagraniu jedna z kobiet mówi, że boi się wychodzić z domu wieczorem z powodu amerykańskich żołnierzy. Jak powiedziała nam asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska, policja dotąd nie miała podobnych zgłoszeń dotyczących Amerykanów. Gdy mieli oni do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości to zazwyczaj w przypadku kolizji drogowych.