Odbudowa tamy w Stroniu Śląskim zakończona. Obiekt zabezpiecza przed powodzią

Tama w Stroniu Śląskim odbudowana po katastrofie! Prokuratura bada przyczyny przerwania zapory

Tama w Stroniu Śląskim to zapora na Morawce, jednej z odnóg Białej Lądeckiej, która została przerwana podczas powodzi z września 2024 roku. Przez napór wody doszło do wielkiej katastrofy, z której skutkami mieszkańcy Dolnego Śląska będą musieli mierzyć się jeszcze przez lata. O rozpoczęciu prac naprawczych pod nadzorem Wód Polskich poinformował w lutym pełnomocnik do spraw odbudowy po powodzi, minister Marcin Kierwiński. Było to możliwe dopiero po kilu miesiącach od powodzi, ponieważ obiektem interesowali się śledczy.

Zobacz: Śledztwo w sprawie przerwania tamy. Ta woda zalała Stronie Śląskie. Ważny ruch prokuratury

- Prace na tym terenie były dotychczas wstrzymane ze względu na działania Prokuratury Okręgowej w Świdnicy wyjaśniające przyczynę awarii. Wykonywano ekspertyzy i obiekt był zabezpieczony przed pracami. Gdy tylko prokurator wyraził zgodę, Wody Polskie przygotowały dokładny plan działań, na obiekt weszli inżynierowie i eksperci – podkreślił minister Marcin Kierwiński, który powiedział, niestety że zbiornik najpewniej nie odzyska maksymalnej przepustowości i objętości na przyjęcie wody.

- Wszystkie te zbiorniki, które planujemy zbudować w ramach systemu zabezpieczeń przed przyszłymi powodziami dla całej zlewni Nysy Kłodzkiej, mają tworzyć integralną całość. Będziemy rozmawiali z hydrologami, z Wodami Polskimi, jaka będzie docelowa, niezbędna objętość zbiornika, który tu w Stroniu będzie funkcjonował - mówił Kierwiński.

W połowie marca na teren zbiornika w Stroniu Śląskim wjechał ciężki sprzęt. 31 marca Wody Polskie poinformowały o odbudowaniu tamy. Roboty budowlane polegały na ukształtowaniu grodzy kamienno-betonowej w formie narzutu kamiennego z przelaniem betonu.

- Prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Stroniu Śląskim zakończyliśmy zgodnie z harmonogramem. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju, Radochowa czy Ołdrzychowic Kłodzkich było priorytetem naszych działań. Infrastruktura jest przygotowana na potencjalne ekstremalne zjawiska pogodowe – powiedział Mateusz Balcerowicz, Wiceprezes Wód Polskich.