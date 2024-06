Boguszów-Gorce. Mężczyzna ciężko ranny po ataku mieczem samurajskim

W stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala mężczyzna, który na ulicach Boguszowa-Gorców został zaatakowany mieczem samurajskim. Do tragedii doszło w piątek, 21 czerwca, po godz. 18 na ul. Reymonta. Nagranie ze zdarzenia można znaleźć na profilu facebookowym Telewizji Dami Region. Widzimy na nim, jak do idącego chodnikiem poszkodowanego podbiega dwóch mężczyzn, z których jeden uderza go mieczem. Po dosłownie kilka sekundach obaj uciekają, ale fragment ręki rannego dosłownie wisi na skórze.

- Poszkodowany miał m.in. dwie głębokie rany, tj. uda i ręki, którą prawdopodobnie próbował się zasłonić przed kolejnym ciosem. Do szpitala trafił w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, choć z ostatnich wieści wynika, że lekarzom udało się ustabilizować jego stan. Z tego, co mia wiadomo, nie doszło do całkowitej amputacji, a rękę udało się uratować - wyjaśnia sierż. szt. Aleksander Karkosz, rzecznik policji w Wałbrzychu.

Jak dodaje mundurowy, tego samego dnia zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o związek z atakiem, a w sobotę kolejnego. Na niedzielę, 23 czerwca, zaplanowano przewiezienie ich do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty.

O sprawie napisała wcześniej Wirtualna Polska.