Oferują 70 zł na godzinę i szukają pracowników na już. Tylko godzinę od granicy!

Nowe oferty pracy na sezon zimowy

Zbliżający się sezon zimowy oznacza nie tylko pierwsze opady śniegu, ale też wzmożony ruch na rynku pracy. Ośrodki górskie w Europie przygotowują się na napływ turystów i szukają dodatkowych rąk do pomocy. Oferty dotyczą różnych stanowisk - od pracy fizycznej po specjalistyczne zajęcia w branży sportowo-turystycznej. Dla wielu osób to szansa, by w krótkim czasie dobrze zarobić i spędzić kilka miesięcy w malowniczym otoczeniu. Kto konkretnie jest poszukiwany?

Praca tuż za polską granicą. Płacą wysokie "godzinówki"

Zimowy sezon zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim rośnie zapotrzebowanie na pracowników w europejskich kurortach narciarskich. Tuż za południową granicą Polski, w czeskich ośrodkach górskich, pojawiają się oferty pracy sezonowej z wynagrodzeniem sięgającym nawet 70 zł za godzinę.

Jak podaje portal WP.pl, w popularnych kurortach, takich jak SkiResort Černá hora – Pec czy Classic Ski School Harrachov, rozpoczęto rekrutację na sezon zimowy. W ośrodkach tych poszukiwani są przede wszystkim instruktorzy narciarstwa i snowboardu, którzy mogą liczyć na stawki od 240 do 400 koron czeskich za godzinę, co odpowiada 41-70 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce obecnie minimalna stawka godzinowa to 30,50 zł, to oferta prosto z Czech wydaje się być bardzo atrakcyjna.

W sieci coraz częściej pojawiają się ogłoszenia o pracę zza granicy. Widać więc, że europejski rynek otwiera przed Polakami liczne możliwości. Dodatkowo warto wspomnieć, że praca w kurortach zimowych to doskonała opcja dla osób, które chcą połączyć sezonowy i wysoki zarobek z pobytem w urokliwym górskim otoczeniu.

