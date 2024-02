Ogromny skandal w szpitalu wojewódzkim. Lekarka z SOR była pijana jak bela

Chciał przejechać policjanta, padły strzały. "Jest kwestią czasu, kiedy policjanci go zatrzymają"

QUIZ. Sobotnia ortografia. Te wyrazy to zmora Polaków! Wynik 12/15 osiągną tylko nieliczni

Tomasz Komenda podjął ważną decyzję! To jeszcze nie koniec sprawy

co dalej?

Co z dzieckiem?!

Szpitalny Oddział Ratunkowy powinien być miejscem dla lekarzy, do których poszkodowani mają pełne zaufanie. Nie w tym przypadku. Niepokojący sygnał trafił do policjantów w nocy z piątku na sobotę (2/3 lutego 2024). Przed północą do funkcjonariuszy z Legnicy (województwo dolnośląskie) dodzwoniła się zdenerwowana pacjentka szpitala wojewódzkiego. - Przekazała, że lekarka na SOR może być pod wpływem alkoholu. Policjanci pojechali na miejsce, przebadali lekarkę alkomatem i okazało się, że ma dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu - wyjaśnia podkom. Jadwiga Ekiert, oficer prasowa KMP w Legnicy. Pijana lekarka natychmiast została usunięta z oddziału, ale na tym jej kłopoty się nie kończą.

Legnica: Pijana lekarka na SOR. Sprawę bada policja

- Po kobietę przyjechał mąż i zabrał do domu. Pobrano od niej też krew do badania. Dochodzenie pozwoli ustalić, ilu pacjentów mogła przyjąć będąc pod wpływem alkoholu i czy naraziła ich życie lub zdrowie na niebezpieczeństwo. Na razie nie usłyszała zarzutów - dodaje podkom. Jadwiga Ekiert, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Rzecznik szpitala Krzysztof Maciejak przekazał w rozmowie z TVN 24, że placówka uznaje sytuację za skandaliczną. Na szczęście na SOR pracowały wówczas cztery osoby, więc oddział ratunkowy mógł kontynuować pracę bez większych przeszkód. Do tematu będziemy wracać w kolejnych materiałach.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.