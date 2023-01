Ostry atak zimy. Intensywne opady śniegu na Dolnym Śląsku. Będą też wichury

Emerytka nadziała się na promocję w Lidlu. To, co zrobiła przypadkowa klientka, sprawi, że się rozpłaczesz

Atak zimy na Dolnym Śląsku

Zima wraca na dobre do Wrocławia i na Dolny Śląsk. Synoptycy IMGW nie mają wątpliwości. W nocy i nad ranem będziemy świadkami intensywnych opadów śniegu. Wydano w tej sprawie ostrzeżenie meteorologiczne.

Na południu regionu jest to ostrzeżenie II stopnia przed opadami śniegu. Najpierw, około godz. 4 nad ranem, zacznie mocno padać w Kotlinie Kłodzkiej. - Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm, miejscami w górach do 25 cm – czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie na tym terenie obowiązuje do godz. 18 w sobotę, 21 stycznia.

Do godz. 22 może padać śnieg w powiatach karkonoskich, choć tutaj zacznie sypać nieco później.

We Wrocławiu (a także w północnych powiatach Dolnego Śląska) opady będą nico mniejsze. Tutaj prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Ostrzeżenie obowiązuje tutaj w sobotę, 21 stycznia, od godz. 7 do godz. 21.

Dolny Śląsk: Porywy wiatru powodujące zawieje

Na tym jednak nie koniec. W całym regionie przewidywane są także porywy wiatru do 60 km/h, które będą powodować zawieje śnieżne.

