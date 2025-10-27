Polska kryje wiele urokliwych zakątków, a każde z 16 województw oferuje unikalne piękno, idealne na jesienne wypady.

Odkryj wybrane przez nas "skarby" – od majestatycznych zamków po spokojne zakątki, które zachwycają widokiem i klimatem.

Chcesz poznać listę najpiękniejszych miejsc w Polsce, po jednym z każdego regionu? Sprawdź galerię i zainspiruj się do podróży!

Gdzie pojechać jesienią w Polsce? Pięknych miejsc nie brakuje

Polska potrafi zaskakiwać i to na każdym kroku. W każdym województwie kryje się miejsce, które zachwyca widokiem, spokojem i klimatem, jakiego nie znajdziemy nigdzie indziej. Czasem to znany zamek lub park narodowy, innym razem – niewielka wieś, w której zatrzymał się czas.

Jesień to idealna pora, by odkrywać Polskę na nowo. Wystarczy weekend, termos z gorącą herbatą i odrobina ciekawości, aby przekonać się, że nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby zobaczyć prawdziwe cuda natury i architektury.

Przygotowaliśmy więc wyjątkową listę – po jednym najpiękniejszym według nas miejscu z każdego województwa. To lokalizacje, w których trudno nie zakochać się od pierwszego wejrzenia. Wystarczy spojrzeć, by poczuć zachwyt.

Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Te perełki warto odwiedzić

Tak jak wspominaliśmy, każdy zakątek naszego kraju ma w sobie coś niezwykłego - coś, co przyciąga wzrok i zostaje w pamięci na długo. Jedne miejsca zachwycają dziką naturą i przestrzenią, inne urzekają klimatem starych miasteczek, zamków czy uzdrowisk. To właśnie te perełki – często ukryte z dala od turystycznego zgiełku – tworzą prawdziwą mozaikę piękna naszego kraju. Jeśli jesteście ciekawi, jakie miejsca uznaliśmy za najpiękniejsze w danym województwie, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Zachwyt od samego patrzenia!

Które województwo w Polsce jest największe?

Największym województwem w Polsce jest województwo mazowieckie - zajmuje około 35 558 km kwadratowych powierzchni. Dla porównania, drugie co do wielkości województwo, województwo wielkopolskie, ma powierzchnię około 29 826 km kwadratowych.

Mazowsze to jednak nie tylko największy, ale też jeden z najbardziej zróżnicowanych regionów kraju. Znajduje się tu stolica Polski - Warszawa, tętniące życiem centrum administracyjne, biznesowe i kulturalne. Obok nowoczesnej metropolii rozciągają się również rozległe tereny wiejskie, doliny rzek, lasy i malownicze miasteczka, takie jak Pułtusk, Siedlce czy Płock.

