Nowa Manufaktura we Wrocławiu budzi kontrowersje

European Property Awards to prestiżowy konkurs w branży wnętrz i nieruchomości. Ma wieloletnią tradycję, a oceną zgłoszonych kandydatur zajmuje się ponad 80 ekspertów. Kierują się oni przede wszystkim na jakością projektu, jego użytecznością, innowacyjnością, oryginalnością oraz zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

W najnowszej edycji, w kategorii Architecture Multiple Residence Poland, czyli przeznaczonej dla budynków wielorodzinnych, wygrał kompleks Nowa Manufaktura przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Pułaskiego na wrocławskim Przedmieściu Oławskim.

Nagroda dla budynku zaprojektowanego przez pracownię AP Szczepaniak z Wrocławia budzi skrajne emocje i komentarze. Gdy prześledzimy sieć, więcej znajdziemy tych negatywnych. - Wygląda jak Tetris, czy to projektował fan Mancrafta? - pytają internauci. Wielu z nich wskazuje, że nowoczesna zabudowa nie pasuje do okolicy.

Co ciekawe, czarno-biała elewacja z elementami czerwonego ma nawiązywać do istniejącej w tym miejscu w Breslau fabryki samochodów Beckmann Otto & Co.

Oto niektóre z komentarzy, raczej te łagodniejsze, z profilu Przyjazny Wrocław na Facebooku:

Ula: Syf na dziedzińcu wewnętrznym. Bardzo nieprzyjazne miejsce, bardzo nieprzyjazny budynek i te dizajnerskie balkoniki kompletnie niepraktyczne. Ohyda!

Wioleta: Takich gniotów we Wrocku jest coraz więcej;

Anna: Ten kloc jest idealnym dopełnieniem skrzyżowania pełnego koszmarków z różnych epok;

Agnieszka: Tetris;

Tymon: Projektant chyba za dużo grał w Minecraft…

Były też odmienne, choć odosobnione, zdania, jak to pani Izabelli: Mnie się podoba. Otoczenie jest znacznie gorsze.

A Wy co sądzicie o tym budynku? Zagłosujcie w sondzie poniżej.

