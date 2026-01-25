Odkrycie „zszokuje cały świat”! Znajdą złoty pociąg? Konserwator dał zielone światło na poszukiwania

Legenda o złotym pociągu ukrytym na Dolnym Śląsku rozpala wyobraźnię poszukiwaczy skarbów od lat.

Projekt "Złoty Pociąg 2025" otrzymał zgodę na badania gruntu przy trasie kolejowej Świebodzice - Wałbrzych.

Badania mają zweryfikować istnienie tunelu, a lider projektu zapowiada, że odkrycie "zszokuje cały świat".

Złoty pociąg - legenda, która rozpala wyobraźnię

Złoty pociąg to jedna z najbardziej znanych polskich legend wojennych. Według przekazów, pod koniec II wojny światowej Niemcy mieli ukryć na Dolnym Śląsku pancerny skład pełen kosztowności. Pociąg miał wyruszyć z Wrocławia w kierunku Świebodzic i Wałbrzycha - i nigdy nie dotrzeć do celu.

Choć nie istnieją twarde dowody na jego istnienie, plotki od lat prowokują kolejne ekipy do poszukiwań. Według różnych wersji skład mógł liczyć od kilku do nawet kilkunastu wagonów i przewozić złoto III Rzeszy, depozyty bankowe, dzieła sztuki, tajne dokumenty, a nawet Bursztynową Komnatę.

Jest decyzja konserwatora. Prace mogą ruszyć

Projekt „Złoty Pociąg 2025” otrzymał zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań gruntu przy trasie kolejowej Świebodzice - Wałbrzych Szczawienko. To kluczowy krok, który otwiera drogę do weryfikacji, czy w tym miejscu faktycznie znajduje się legendarny pociąg ze skarbem.

O decyzji poinformował lider projektu, Michał Motak, w opublikowanym nagraniu wideo.

- Jest decyzja Konserwatora Zabytków odnośnie pozwolenia na badanie gruntu przy trasie kolejowej pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem Szczawienkiem. I ta decyzja jest pozytywna. Mamy to. Mamy zgodę. Jestem bardzo szczęśliwy. (...) Zszokujemy cały świat! – powiedział.

Wcześniej projekt uzyskał również zgodę Lasów Państwowych. To właśnie formalności przez lata blokowały rozpoczęcie prac w terenie.

Kiedy ruszą badania?

Na razie konkretna data startu prac nie została podana. Jak zapowiada Motak, harmonogram jest w przygotowaniu, a kluczowe będą warunki pogodowe. Zgoda konserwatora obowiązuje przez rok.

Za realizację prac technicznych odpowiadać ma firma TechDiam, specjalizująca się w badaniach geofizycznych, odwiertach oraz cięciu betonu. To jej specjaliści sprawdzą, czy we wskazanym miejscu faktycznie znajduje się tunel z trzema wagonami.

Motak deklaruje, że cały przebieg prac będzie rejestrowany na wideo, a wcześniejsze wskazania radiestezyjne zostaną sprawdzone i zweryfikowane przy użyciu powszechnie uznanych metod naukowych.

Radiestezja pod lupą nauki

Motak nie ukrywa, że lokalizacja została wskazana przy użyciu radiestezji - metody powszechnie uznawanej za pseudonaukę. Podkreśla, że "opiera się na zasadach fizyki i wymaga określonych predyspozycji" oraz zapewnia, że wszystko zostanie sprawdzone powszechnie uznanymi metodami badań terenowych.

W środowisku poszukiwaczy od lat trwają spory o to, gdzie dokładnie miałby znajdować się legendarny skład. Różne grupy wskazywały zupełnie odmienne lokalizacje. Motak podkreśla, że teraz liczyć się będą wyłącznie konkretne, mierzalne wyniki. Lider projektu nie ma wątpliwości, że przełom właśnie się dokonał.

- Wiem, że teraz nic mnie już nie zatrzyma. To, co zapowiedziałem, to się wydarzy. Zrobimy to i zszokujemy cały świat - zapowiada.

Czy tym razem legenda zamieni się w sensacyjne odkrycie? Odpowiedź może paść już w najbliższych miesiącach.

Źródło: WP, Underground Hunter - Łowca podziemi/YT, Wikipedia