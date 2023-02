Pedofilska pornografia u księdza z Lubina. Były dyrektor podstawówki usłyszał wyrok

Uzbrojony i niebezpieczny. Martwy Czech znaleziony w hotelu we Wrocławiu

Numerek za 100 zł! Taką ofertę można usłyszeć w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu

Ciało wyłowiono z Odry. Wiadomo, jak zginął 24-letni Bartosz. Wszystko się nagrało. Tragedia we Wrocławiu

Tragedia we Wrocławiu

Ksiądz Grzegorz O. z Lubina skazany

Ta sprawa zbulwersowała całą lokalną społeczność. 18 sierpnia 2022 roku policjanci zatrzymali Grzegorza O., dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie. Duchownemu został postawiony zarzut posiadania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Ksiądz przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Lubinie najpierw aresztował go na dwa, a potem na trzy miesiące.

W środę, 8 lutego, duchowny usłyszał wyrok w bulwersującej sprawie - 1,5 roku bezwzględnego więzienia oraz 8-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z pełnieniem funkcji wychowawczych względem małoletnich.

Jak informuje portal legnica.gosc.pl, podczas ogłaszania wyroku sędzia tłumaczył, że jest on stosunkowo łagodny, bowiem kapłan przyznał się do winy, a dodatkowo był on oskarżony o posiadanie, a nie udostępnianie treści pedofilskich. Dodajmy jednak, że w komputerze i na telefonie byłego dyrektora podstawówki znaleziono mnóstwo wyjątkowo odrażających zdjęć i filmików z dziecięcą pornografią.

Wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnijmy, że po tym, gdy sprawa wyszła na jaw przełożeni księdza z Inspektorii Salezjanów we Wrocławiu wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że Grzegorza O. „został bezzwłocznie odwołany z funkcji dyrektora naszej lubińskiej szkoły podstawowej, a placówce zapewniono dalsze, bezpieczne funkcjonowanie pod nowym kierownictwem”.

- Sytuacja ta jest dla nas zaskoczeniem, gdyż nikt wcześniej nie wysuwał żadnych oskarżeń wobec osoby tego kapłana. W pełni współpracujemy z policją i prokuraturą w celu rzetelnego wyjaśnienia całej sprawy – czytamy w wydanym wówczas oświadczeniu salezjanów.

Sonda Ksiądz Grzegorz O. skazany. Jak oceniasz wyrok? Zbyt niski W sam raz Zbyt wysoki Trudno powiedzieć