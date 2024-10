Perła polskich uzdrowisk poleca się na turnus! Bywał tu nawet Fryderyk Chopin

Uzdrowiska w Polsce cieszą się popularnością od lat, bowiem to miejsca, które pozwalają na wyciszenie wśród natury i regenerację. Kuracjusze w szczególności chętnie wybierają się na turnusy między innymi na południe Polski, ponieważ tamtejszy klimat nie ma sobie równych! Gdzie jednak konkretnie warto wyjechać - które uzdrowisko będzie idealne o każdej porze roku? Mogłoby się wydawać, że nie ma lokalizacji, która zachwyca zarówno zimą, wiosną, jesienią, jak i latem, lecz nic bardziej mylnego. Okazuje się, że takim punktem na mapie naszego kraju są Duszniki-Zdrój uznawane za perłę i klejnot polskich uzdrowisk.

Duszniki-Zdrój polecają się dla kuracjuszy. To miejsce idealne na turnus

Duszniki-Zdrój to niewielkie miasteczko w województwie dolnośląskim, którego historia sięga już XIII wieku. Kariera uzdrowiskowa miejscowości rozpoczęła się jednak nieco później, bo dopiero na początku XIX wieku. Po 1822 roku miejscowość uznawana była za jedną z lepszych na wypoczynek i regenerację, więc nic dziwnego, że odwiedzały ją tak ważne osobistości jak na przykład Ludwik Zamenhof, Feliks Mendelssohn-Bartholdy czy Fryderyk Chopin.

Co ciekawe, jakże znany polski wirtuoz miał zaledwie 16 lat, gdy przybył do uzdrowiska, by podreperować swoje zdrowie. Nie mógł on jednak porzucić bliskiej swojemu sercu muzyki i mówi się, iż podczas pobytu grał koncerty dla lokalnej społeczności.

Mieszkańcy oraz władze miasteczka nie zapomniały o wybitnym pianiście i od 1946 roku do dziś co roku w Dusznikach-Zdroju odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chopinowski.

Uzdrowisko w Dusznikach-Zdroju. Jest piękne o każdej porze roku

W Dusznikach-Zdroju ukojenie odnajdą w szczególności osoby, które cierpią z powodu schorzeń ortopedyczno-urazowych, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, reumatologicznych czy kardiologicznych. Kuracjusze przybywający na miejsce mogą liczyć na różnego rodzaju zabiegi oraz oczywiście na degustację leczniczej wody ze źródła Pieniawa Chopina. Co jednak robić w wolnym czasie?

Duszniki-Zdrój atrakcje. Co robić na miejscu?

Wiemy już, że Duszniki-Zdrój to uzdrowisko z wyjątkową historią, lecz miejscowość turystów oraz kuracjuszy przyciąga także atrakcjami! Co więc warto zobaczyć? Poniżej lista z proponowanymi lokalizacjami:

Park Zdrojowy wraz z pijalnią wód

Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina

Szpital przyrodoleczniczy Jan Kazimierz

Pomnik Fryderyka Chopina

Ogród fenologiczny

Fontanna podświetlona kolorowymi światłami

Muzeum Papiernictwa

Park Czarny Staw

Neogotycki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa.