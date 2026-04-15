Pięć kul przeszyło ciało 26-latka. Borys B. oddał śmiertelny strzał

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-04-15 18:23

W Bystrzycy Kłodzkiej 26-letni mężczyzna zginął od strzałów z broni palnej. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, ofiara została trafiona aż pięcioma pociskami, a jeden z nich okazał się śmiertelny. Zatrzymano w tej sprawie Borysa B. To instruktor strzelectwa posiadający broń legalnie. Utrzymuje, że działał w ramach obrony koniecznej.

Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej
Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej
Galeria zdjęć 22

Dramatyczne okoliczności strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej

Tragiczne wydarzenia, w wyniku których zginął 26-latek, rozegrały się w zeszły piątek, 10 kwietnia, w godzinach wieczornych w Bystrzycy Kłodzkiej. Z informacji wynika, że trójka pijanych mężczyzn nękała osoby przechodzące przez jedno z miejscowych osiedli. Napięcie wzrosło, gdy doszło do starcia z Borysem B. Mężczyzna ten jest instruktorem strzelectwa i dysponował legalną bronią. Z relacji wynika, że najpierw wystrzelił w powietrze w ramach ostrzeżenia, po czym oddał celne strzały w kierunku jednego z agresorów. Wstępne wnioski z sekcji zwłok 26-latka dowodzą, że otrzymał on pięć postrzałów, z czego jeden bezpośrednio doprowadził do jego śmierci.

- Dwie rany dotyczyły kończyn dolnych, dwie rany okolicy brzucha i podbrzusza, jedna rana w okolicy klatki piersiowej. Ta ostatnia rana byłą śmiertelna z uwagi na przecięcie jednej z tętnic. Też jedna z ran brzucha była raną zagrażającą życiu - przekazał Radiu ESKA prok. Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Prokuratura zdecydowała o postawieniu Borysowi B. zarzutu zabójstwa. Na mocy decyzji sądu podejrzany trafił do tymczasowego aresztu na najbliższe dwa miesiące.

Obrona konieczna czy zabójstwo? Legalność użycia broni palnej przez Borysa B.

Najważniejszym wątkiem tego dochodzenia jest weryfikacja przesłanek obrony koniecznej. Borys B., instruktor strzelectwa z pozwoleniem na broń, konsekwentnie twierdzi, że użył jej w samoobronie, próbując odeprzeć natarcie grupy agresywnych napastników. Zgodnie z polskim prawem, a dokładnie z art. 25 Kodeksu karnego, dopuszcza się stosowanie siły w obronie koniecznej. Warunkiem jest jednak to, by reakcja była adekwatna do stopnia zagrożenia i służyła odparciu bezprawnego ataku na dobra chronione prawem. W praktyce wytyczanie granic obrony koniecznej wymaga skomplikowanych i dogłębnych analiz prawnych, w szczególności w sytuacjach, gdy sięgnięcie po broń palną kończy się śmiercią atakującego.

Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej
Galeria zdjęć 22
Sonda
Czy uważasz, że więcej Polaków powinno mieć pozwolenia na broń?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

