Pięć kul przeszyło ciało 26-latka. Borys B. oddał śmiertelny strzał

Dramatyczne okoliczności strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej

Tragiczne wydarzenia, w wyniku których zginął 26-latek, rozegrały się w zeszły piątek, 10 kwietnia, w godzinach wieczornych w Bystrzycy Kłodzkiej. Z informacji wynika, że trójka pijanych mężczyzn nękała osoby przechodzące przez jedno z miejscowych osiedli. Napięcie wzrosło, gdy doszło do starcia z Borysem B. Mężczyzna ten jest instruktorem strzelectwa i dysponował legalną bronią. Z relacji wynika, że najpierw wystrzelił w powietrze w ramach ostrzeżenia, po czym oddał celne strzały w kierunku jednego z agresorów. Wstępne wnioski z sekcji zwłok 26-latka dowodzą, że otrzymał on pięć postrzałów, z czego jeden bezpośrednio doprowadził do jego śmierci.

- Dwie rany dotyczyły kończyn dolnych, dwie rany okolicy brzucha i podbrzusza, jedna rana w okolicy klatki piersiowej. Ta ostatnia rana byłą śmiertelna z uwagi na przecięcie jednej z tętnic. Też jedna z ran brzucha była raną zagrażającą życiu - przekazał Radiu ESKA prok. Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Prokuratura zdecydowała o postawieniu Borysowi B. zarzutu zabójstwa. Na mocy decyzji sądu podejrzany trafił do tymczasowego aresztu na najbliższe dwa miesiące.

Obrona konieczna czy zabójstwo? Legalność użycia broni palnej przez Borysa B.

Najważniejszym wątkiem tego dochodzenia jest weryfikacja przesłanek obrony koniecznej. Borys B., instruktor strzelectwa z pozwoleniem na broń, konsekwentnie twierdzi, że użył jej w samoobronie, próbując odeprzeć natarcie grupy agresywnych napastników. Zgodnie z polskim prawem, a dokładnie z art. 25 Kodeksu karnego, dopuszcza się stosowanie siły w obronie koniecznej. Warunkiem jest jednak to, by reakcja była adekwatna do stopnia zagrożenia i służyła odparciu bezprawnego ataku na dobra chronione prawem. W praktyce wytyczanie granic obrony koniecznej wymaga skomplikowanych i dogłębnych analiz prawnych, w szczególności w sytuacjach, gdy sięgnięcie po broń palną kończy się śmiercią atakującego.

