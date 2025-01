Karpacz. Otwarcie hotelu Mövenpick Resort & Spa

Turyści z Karpacza mają do wyboru kolejny hotel, bo do miejscowej oferty dołącza właśnie Mövenpick Resort & Spa. To pierwszy obiekt szwajcarskiej sieci w Polsce, którego otwarcie zaplanowano 6 lutego. Hotel reklamuje się bywalcom Karkonoszy m.in.:

położeniem w sąsiedztwie stoku narciarskiego;

restauracją serwującą tradycyjne dania kuchni polskiej w nowoczesnym stylu (będzie ją prowadził Andrzej Sawka);

ogrzewanym przez cały rok basenem z barem na zewnątrz.

W hotelu Mövenpick Resort & Spa Karpacz przygotowano dla gości 126 pokoi i apartamentów, z których każdy jest wyposażony w aneks kuchenny i balkon. Z kolei na ostatnim piętrze budynku znajdują się pokoje z antresolami i świetlikami.

- Zrelaksuj się w otoczeniu karkonoskiej przyrody, którą możesz podziwiać każdego dnia, bezpośrednio ze swojego pokoju. Po dniu emocji na szlakach turystycznych, szaleństwie na stokach lub odkrywaniu atrakcji Karpacza zrelaksuj się w hotelu - reklamuje hotel jego dyrektor, Piotr Bubnowski, za pośrednictwem strony all.accor.com.

Degustacja czekolad w Mövenpick Resort & Spa Karpacz

Jako że Mövenpick Resort & Spa Karpacz należy do szwajcarskiej sieci usługowej zachęca turystów z skorzystania z jego usług jeszcze jedną rzeczą: to codzienne "Chocolate Hour", czyli degustacja różnych gatunków czekolad, w tym ciasteczek, trufli i czekoladowych fontann.

Co ciekawe sieć Accor, do której należy marka Mövenpick, planuje już kolejne otwarcia swoich hoteli w Polsce. W I kwartale br. znowu zaprasza gości na Dolny Śląsk, ale tym razem do stolicy regionu, gdzie do ich dyspozycji będzie Mövenpick Grand Hotel Wrocław.

