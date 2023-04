Piesza wpadła pod potężne koła ciężarówki. 36-latka zmarła w szpitalu

Oględziny szczątków we Wrocławiu

Wrocław. Naga kobieta biegała po parku Tołpy! Nagranie obiegło sieć. Co ona wyprawiała?

Wałbrzych. Sedes eksplodował w bloku przy ul. Poselskiej! Lokator trafił do szpitala

Jak do tego doszło?

Wrocław. Śmiertelne potrącenie przy al. Hallera

Do zdarzenia doszło we wtorek, 11 kwietnia, około godziny 16, na al. Hallera we Wrocławiu, przy skrzyżowaniu z ul. Mielecką. 36-letni kobieta została potrącona przez ciężarówkę. Na domiar złego, następnie wpadła pod tylne koła pojazdu.

Piesza doznała rozległych obrażeń. Najpierw była długo reanimowana na miejscu zdarzenia, następnie została zabrana do szpitala przy ul. Borowskiej. Niestety, mimo wysiłków lekarzy życia 36-latce nie udało się uratować.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia. Mundurowi muszą przejrzeć okoliczny monitoring, bo wciąż nie jest jasne, jak kobieta dostała się pod koła potężnego samochodu. Jak poinformował portal gazetawroclawska.pl, ciężarówka przewożąca kontener z gruzem wyjeżdżała z placu budowy, do potrącenia kobiety miało dojść, gdy przechodziła ona przez drogę wewnętrzną prowadzącą z budowy.