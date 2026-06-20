Pilne ostrzeżenie IMGW: wzrost wody w rzekach! Te regiony są narażone na podtopienia

IMGW: Możliwe podtopienia po gwałtownych burzach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o ostrzeżeniach hydrologicznych II stopnia dla części województw opolskiego i dolnośląskiego. Alerty dotyczą wezbrań wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Będą obowiązywać od soboty od godz. 14 do niedzieli do godz. 6 rano.

IMGW ostrzega, że tam, gdzie pojawią się burzowe opady deszczu, może dojść do gwałtownego wzrostu poziomu wody. Największe ryzyko dotyczy mniejszych rzek oraz zlewni miejskich, gdzie w krótkim czasie mogą wystąpić lokalne podtopienia.

Ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia wydano natomiast dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i śląskiego, a także dla części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Te alerty zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 14 i potrwają do niedzieli do godz. 12. Również w tych regionach możliwe są szybkie wzrosty poziomu wody na mniejszych ciekach i terenach zurbanizowanych.

Burze, upały i groźne zjawiska w wielu regionach

Wcześniej IMGW wydał także alerty II stopnia przed burzami dla 10 województw. Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, miejscami od 30 do 55 mm, oraz silne porywy wiatru dochodzące do 115 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.

Aktualne pozostają też ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami, które obejmują całą Polskę. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do 30–35 stopni Celsjusza, a nocami miejscami nie spadnie poniżej 20 stopni.

IMGW przypomina, że ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że poziom wody utrzymuje się poniżej stanów ostrzegawczych, ale lokalnie może je krótkotrwale osiągnąć lub przekroczyć.

Alert hydrologiczny II stopnia oznacza natomiast, że poziom wody znajduje się powyżej stanów ostrzegawczych i nadal może rosnąć. W takiej sytuacji możliwe jest także krótkotrwałe przekroczenie stanów alarmowych.

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