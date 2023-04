PiS dał ogromne pieniądze dla firmy żony wiceprezydenta Wrocławia

Co na to prokuratura?

nie jest to powód do dumy

Five Media to firma, która dostała pieniądze nie tylko od ministerstwa klimatu. - Ponad pięć milionów dla przedsiębiorstwa to efekt wygranego ministerialnego przetargu – mówi nam poseł Dariusz Joński (Koalicja Obywatelska), który wraz ze swoim kolegą z parlamentu Dariuszem Szczerbą bada przepływy finansowe z rządowych instytucji. - Firma dostała też ponad 400 tysięcy złotych za przeprowadzenie kampanii reklamowej dla Narodowego Centrum Sportu i Rozwoju – dodaje poseł Joński.

Okazuje się, że firma Five Media jest dobrze znana we Wrocławiu. Pracowała choćby przy organizacji Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Wtedy prężnie w niej działał Jakub Mazur – obecnie pierwszy wiceprezydent Wrocławia, czyli najważniejszy współpracownik prezydenta Jacka Sutryka.

W marcu 2019 sprzedał jednak udziały w firmie. Jako wiceprezydent nie może bowiem prowadzić takiej działalności gospodarczej. Nabywcą okazała się… żona wiceprezydenta Mazura. - Wszystko odbyło się zgodnie z prawem – zapewnia nas Jakub Mazur.

Wiceprezydent mówi, że nie wiedział nawet, że firma żony dostała takie pieniądze. - Jestem zaskoczony. Zaznaczam też, że żona jest udziałowcem mniejszościowym – mówi nam samorządowiec. - Jestem pewien, że Five Media wywiązała się z powierzonych zadać. To profesjonalne przedsiębiorstwo.

Ogromne pieniądze od PiS dla tej firmy budzą we Wrocławiu różne emocje. W końcu prezydent Sutryk jest kojarzony z Platformą Obywatelską, a coraz częściej mówi się, że z jej list ma wystartować w wyborach do Sejmu. Jednocześnie, gdy przyjrzymy się niektórym ruchom personalnym w mieście, to można wyciągnąć różne wnioski.

Do niedawna bowiem prezesem miejskiej spółki Ekosystem (zajmującej się np. śmieciami) był Przemysław Zaleski, który do Wrocławia trafił z Orlenu. - To wysokiej klasy specjalista do spraw energii – przekonuje Mazur.

Co to ma wspólnego ze śmieciami? Nie wiadomo. Za to wiadomo, że wiceprezesem tej spółki do tej pory jest Ewelina Niżnik, wprost związana z Porozumieniem Jarosława Gowina. Z tą partią był też obecny minister obrony narodowej Marcin Ociepa. Jego żona zaś trafiła do rady programowej TBS, gdzie dostawała dwa tysiące złotych za „doradzanie zarządowi”. Gdy ujawniliśmy funkcjonowanie takich rad, w Polsce wybuchł skandal. Bo okazało się, że zasiadają w niej znajomi i polityczni sojusznicy Jacka Sutryka i dostają za to spore pieniądze.

Mazur przyznaje też, że zna prywatnie kilku wpływowych polityków PiS. - Ale od lat nie utrzymuję z nimi kontaktów – zapewnia wiceprezydent Wrocławia.