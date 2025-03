Po pomoc do Centrum Usług Społecznych

QUIZ. Sobotnia ortografia. Ten test to wyzwanie nawet dla mistrzów

Co się dzieje?

Centra Usług Społecznych to miejsca, w których każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, może otrzymać wsparcie dopasowane do swoich potrzeb. CUS może powstać przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej. Wówczas działa na obszarze jednej gminy, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej. Centrum może też powstać na podstawie porozumienia władz samorządowych, dla dwóch lub większej liczby gmin – wówczas będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej. Tworzenie centrów usług społecznych jest dla gmin możliwością, a nie obowiązkiem. W woj. dolnośląskim CUS-y powstaną w gminach: Prusice, Syców, Głogów, Leśna, Walim, Siechnice, Jedlina Zdrój, Radków, Radwanice, Mieroszów i Żmigród.

Jak to działa?

Tutejsze Centra Usług Społecznych będą oferowały m.in.:

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,

usługi asystenckie, skierowane w szczególności do osób z niepełnosprawnościami,

tworzenie miejsc zapewniających dzienną i całodobową opiekę (np. dzienny dom pomocy, miejsca krótkookresowego pobytu, w którym świadczona jest opieka w zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej. To bardzo ważne placówki, ponieważ pomogą opiekunom niesamodzielnych już rodziców czy niepełnosprawnych dzieci zadbać o własne zdrowie,

tworzenie gospodarstw opiekuńczych - forma rolnictwa społecznego łącząca gospodarstwo rolne z usługami społecznymi na rzecz m.in. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób z niepełno sprawnościami,

wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe.

CUSy będą także tworzyć nowe mieszkania wspomaganych czy chronione, biorąc na siebie koszty remontu, adaptacji, zakupu wyposażenia, koszty projektów budowlanych, doradztwa architektonicznego oraz tworzenie miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy województwa dolnośląskiego, m.in.:

osoby korzystające z usług opiekuńczych, usług wytchnieniowych, usług asystencji,

sprawujące opiekę nad dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami czy osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

osoby starsze zagrożone izolacją i wyłączeniem z życia społecznego,

osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby z problemami zdrowia psychicznego,

osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Prusice już czekają na potrzebujących

Niedawno ruszył tu projekt „CUS dla wszystkich w gminie Prusice”.

Projekt potrwa do końca czerwca 2027 r. Jego celem jest rozwój usług społecznych oraz coraz bardziej efektywne świadczenie ich wśród najbardziej potrzebujących osób. Tutejsze Centrum Usług Społecznych zaprasza osoby potrzebujące usługi opiekuńczej lub asystenckiej do rekrutacji. Usługi opiekuńcze będą świadczone przy wykwalifikowaną osobę w miejscu zamieszkania uczestnik projektu. Będą polegały na pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Opiekun zajmie się pielęgnacją wyznaczoną przez lekarza oraz opiece higienicznej. Pomoże także w zapewnieniu kontaktów z otoczeniem, czyli spacerach, zakupach, wyjściu do kościoła czy domu kultury.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.prusice.pl oraz w CUS w Prusicacach przy ul. Żmigrodzkiej 39. Centrum usług Społecznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30.

Pomoc częściowo odpłatna

Fundacja Manufaktura Inicjatyw świadczy podobne usługi, jednak są one częściowo odpłatne. Korzystać z nich mogą mieszkańcy powiatów: miasto Wrocław, powiat wrocławski, trzebnicki, oleśnicki, oławski, dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski i miasto Wałbrzych. Są to usługi asystenckie, opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób starszych, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

O wszystkie interesujące cię informacje możesz prosić w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Dokąd się zgłosić?

Biuro projektu we Wrocławiu: ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406, tel. 71 347 95 19, [email protected]

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406, tel. 71 347 95 19, Biuro projektu w Dzierżoniowie: ul. Szkolna 9, tel. 514 810 366, [email protected]