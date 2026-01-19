Pociąg PKP Intercity spóźnił się o 3 godziny! "Pasażerowie widzieli iskry i dym". Szokująca relacja

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-19 8:43

Dokładnie o 176 minut, czyli prawie 3 godziny, spóźnił się pociąg Intercity relacji Wrocław-Warszawa w piątek, 16 stycznia. Wedle relacji jednego z pasażerów doszło do dwóch awarii: trakcji kolejowej i "zabytkowego wagonu". Mężczyzna pisze, że na jednej z mniejszych stacji jego i pozostałe osoby trzeba było ewakuować do innego składu. To jednak nie wszystko, co spotkało go na trasie.

Pociąg Intercity relacji Wrocław-Warszawa spóźnił się prawie 3 godziny

Autor: Monika Smolik Dokładnie o 176 minut, czyli prawie 3 godziny, spóźnił się pociąg Intercity relacji Wrocław-Warszawa w piątek, 16 stycznia. Wedle relacji jednego z pasażerów doszło do dwóch awarii: trakcji kolejowej i "zabytkowego wagonu", zdj. ilustracyjne
  • Pasażer Intercity z Wrocławia do Warszawy przeżył koszmarną podróż.
  • Zamiast wagonu 1 klasy, podstawiono stary wagon 2 klasy, a w trakcie jazdy doszło do awarii.
  • Pasażerowie zostali ewakuowani, a pociąg dotarł do celu z niemal 3-godzinnym opóźnieniem.
  • Dowiedz się, co jeszcze spotkało podróżnego i jak wyglądała jego podróż powrotna!

Pociąg relacji Wrocław-Warszawa spóźnił się o 3 godziny

Spóźnienia pociągów w Polsce to nic nowego, ale prawie 3-godzinna zwłoka na trasie może każdego doprowadzić do szewskiej pasji. Taką przygodę przeżył pasażer pociągu Intercity z Wrocławia do Warszawy, który narzekał również na inne rzeczy. Jak wynika z jego relacji, zamiast bezprzedziałowego wagonu 1 klasy, na przejazd którym kupił bilet, na peronie podstawiono "zabytkowy wagon II klasy z 8-osobowymi przedziałami". 

Zarówno mężczyzna, jak i kilkunastu innych pasażerów nie miało z powodu braku ciągłej numeracji swojego miejsca, ale to nie koniec nieszczęść.

Otóż podczas jazdy doszło do awarii tego zabytkowego wagonu. Poprzedzonej awarią trakcji elektrycznej. Pasażerowie mówili, że widzieli iskry i dym. W efekcie, na małej stacyjce w szczerym polu (bez peronów), strażacy ewakuowali cały pociąg do innego składu. W sumie i tak dobrze, bo opóźnienie wyniosło tylko 3 godziny (176 minut) - pisze pasażer na swoim profilu facebookowym.

Co ciekawe, podobne zdarzenia, wyłączając 3-godzinne opóźnienie, spotkały go również w drodze do Wrocławia.

Brak internetu, brak gniazdek zasilania i 30 stopniowy upał (bo regulacja ogrzewania nie działała). O pracy, którą zaplanowałem sobie podczas tej podróży (na laptopie podłączonym do internetu), mogłem jedynie zapomnieć. No i ostatecznie, pociąg zajechał do Wrocławia, spóźniony o 40 minut - relacjonuje pasażer.

