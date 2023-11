Do zdarzenia doszło w sobotę, 11 listopada br. Do starszego małżeństwa mieszkającego przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta i poinformował, że ich wnuk był sprawcą wypadku. Dodał, że może on uniknąć kary, ale należy wpłacić kaucję w kwocie blisko 14 000 złotych.

Po odbiór „kaucji” przyszedł mężczyzna podający się za adwokata. Niestety, jak nie trudno się domyślić, starsze małżeństwo padło ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”.

Teraz policjanci szukają mężczyzny, który udawał adwokata. To brunet, mający ok. 158 cm wzrostu oraz szczupłą budowę ciała.

- Policjanci publikują portret pamięciowy mężczyzny, który może posiadać istotne informacje w przedmiotowej sprawie. W przypadku rozpoznania prosimy o pilny kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Osiedle pod nr tel.: 47 871 28 20 lub pod adresem @: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl bądź najbliższą jednostką policji, a także numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość – informują funkcjonariusze z Wrocławia.

i Autor: Policja Wrocław