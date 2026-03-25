Podejrzany o pobicie piłkarzy Śląska Wrocław zatrzymany. Jeden z zawodników już po operacji!

We wtorek, 24 marca, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto zatrzymali 33-latka podejrzanego o pobicie piłkarzy Śląska Wrocław – Piotra Samca-Talara i Patryka Sokołowskiego.

33-latek przyznał się do pobicia dwóch piłkarzy pierwszoligowej drużyny. Mężczyzna usłyszał w tej sprawie zarzuty dotyczące spowodowania średniego oraz lekkiego uszczerbku na zdrowiu, kwalifikując czyn również jako działanie o charakterze chuligańskim, co dodatkowo zaostrza sankcję karną – informuje w rozmowie z Radiem Eska Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

Do napaści doszło w centrum Wrocławia, przed jednym z klubów. Piotrowi Samcowi-Talarowi nie stało się nic poważnego, natomiast Patryk Sokołowski został odwieziony do szpitala. Pomocnik przeszedł operację złamanej szczęki i czeka go kilkutygodniowa przerwa od gry, a jego powrót na boisko zależy od procesu leczenia i rehabilitacji.

WKS Śląsk Wrocław wydał komunikat w sprawie zdrowia zawodnika:

„Pomocnik Śląska Wrocław, Patryk Sokołowski, pomyślnie przeszedł operację. Zawodnik znajduje się pod stałą opieką sztabu medycznego. Przed Patrykiem kilkutygodniowa przerwa od gry. Na obecnym etapie trudno jednak określić dokładny czas jego powrotu na boisko – będzie on uzależniony od procesu leczenia i rehabilitacji. Jednocześnie stanowczo potępiamy napaść na zawodników naszego Klubu i sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom przemocy. Życzymy dużo zdrowia i czekamy na Ciebie, Sokół! Jesteśmy z Tobą!”

33-latek nadal pozostaje pod nadzorem policji, a sprawa będzie rozpatrywana przez sąd.