Pogoda we Wrocławiu: 24-26 kwietnia 2026

Najbliższy weekend we Wrocławiu upłynie pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Po pogodnym i ciepłym początku, w niedzielę czeka nas odczuwalny spadek temperatury. Wiatr również da o sobie znać, a w sobotę i niedzielę mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Wahania temperatury między dniami będą dość wyraźne.

Słoneczny i spokojny piątek

Piątek, 24 kwietnia, zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień weekendu we Wrocławiu. Niebo będzie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 15 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 4 stopni. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, osiągając w porywach około 5 m/s.

Sobota: najcieplej, ale z chmurami i wiatrem

Sobota będzie najcieplejszym dniem weekendu, z temperaturą maksymalną dochodzącą do 16 stopni. Słoneczną aurę zastąpi jednak umiarkowane zachmurzenie. Warto też przygotować się na silniejszy wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 7 m/s. Prognozowane są również symboliczne, przelotne opady deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną na poziomie zaledwie 3 stopni Celsjusza.

Chłodna i pochmurna niedziela

Niedziela, 26 kwietnia, przyniesie wyraźne załamanie pogody. Temperatura w ciągu dnia spadnie i nie przekroczy 11 stopni Celsjusza. Niebo nad miastem będzie w większości zasłonięte przez chmury, a do tego mogą wystąpić niewielkie opady deszczu. Utrzyma się także dość silny wiatr, wiejący z prędkością blisko 7 m/s. Noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą około 4 stopni.

Jak spędzić weekend we Wrocławiu?

Pogodny piątek to idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na przykład na dłuższym spacerze po miejskich parkach i terenach zielonych. Sobota, mimo że najcieplejsza, będzie bardziej wietrzna, co może sprzyjać aktywnościom takim jak puszczanie latawców. Chłodniejsza i pochmurna niedziela może być z kolei dobrym momentem na odwiedzenie jednego z miejskich muzeów, galerii czy kina.

Dane pogodowe: OpenWeather

Dane pogodowe: OpenWeather