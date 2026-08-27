Pogoda we Wrocławiu: 28-30 sierpnia

Mieszkańcy Wrocławia muszą przygotować się na prawdziwy pogodowy rollercoaster. Weekend rozpocznie się letnią temperaturą, jednak w jego połowie nastąpi gwałtowne załamanie aury. Na szczęście ostatni dzień przyniesie zdecydowaną poprawę i powrót ciepła.

Ciepły, ale pochmurny piątek

Piątek, 28 sierpnia, będzie najcieplejszym dniem weekendu we Wrocławiu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet 29 stopni Celsjusza. Noc przyniesie ochłodzenie do około 15 stopni. Mimo wysokiej temperatury na niebie dominować będą chmury, a odczucie ciepła może obniżać dość silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością 5 m/s. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów.

Deszczowa i chłodna sobota

Sobota, 29 sierpnia, przyniesie całkowitą zmianę pogody. To będzie najchłodniejszy i jedyny deszczowy dzień weekendu. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 20 stopni, co oznacza ochłodzenie o blisko 10 stopni w porównaniu z piątkiem. Na dodatek prognozowane są słabe opady deszczu. Noc będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 17 stopni. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela z powrotem ciepła

W niedzielę, 30 sierpnia, pogoda we Wrocławiu ponownie się poprawi. Deszcz ustąpi, a temperatura wyraźnie wzrośnie, sięgając w ciągu dnia 27 stopni Celsjusza. To niemal powrót do piątkowych wartości. Noc będzie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 15 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr będzie już słaby, z prędkością około 3 m/s.

Jak zaplanować weekend we Wrocławiu?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Ciepły, choć pochmurny piątek to dobra okazja na aktywności na świeżym powietrzu, spacery czy spotkania w ogródkach restauracyjnych. Z kolei deszczowa i chłodna sobota to idealny moment, by nadrobić zaległości kulturalne w kinie czy muzeum, albo po prostu spędzić czas w domu lub w przytulnej kawiarni. Niedziela, z powrotem wysokiej temperatury i bez opadów, znów zachęci do wyjścia na zewnątrz i cieszenia się końcówką weekendu w parkach czy nad rzeką.

Dane pogodowe: OpenWeather