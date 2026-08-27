Pożar naczepy na autostradzie A4. Służby ruszyły do akcji

Na autostradzie A4 doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Zdarzenie miało miejsce na wysokości 106. kilometra trasy, przed węzłem Wądroże Wielkie. Ogień pojawił się w naczepie pojazdu jadącego w kierunku Legnicy.

- Pożar naczepy na 106. km autostrady A4 w kierunku Legnicy (przed węzłem Wądroże Wielkie). Trwa akcja gaśnicza strażaków z powiatu jaworskiego. Przejazd na czas trwających działań został zablokowany

- informuje o zdarzeniu Dolnośląskie Alarmowo.

Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej. Priorytetem służb jest teraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Do czasu zakończenia działań ratowniczych kierowcy nie mogą korzystać z zamkniętego fragmentu trasy.

A4 w stronę Zgorzelca zablokowana

Pożar oznacza poważne komplikacje dla osób poruszających się autostradą. Zamknięty został przejazd w kierunku Zgorzelca, dlatego kierowcy muszą uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na pokonanie trasy.

- Pożar pojazdu ciężarowego, jezdnia zablokowana. Wprowadzono objazd przez w. Budziszów Wielki - utrudnienia mogą potrwać do godz. 11:00

- informuje GDDKiA.

Oznacza to, że osoby jadące w kierunku Zgorzelca powinny stosować się do poleceń funkcjonariuszy oraz oznakowania ustawionego w rejonie zdarzenia. Objazd został poprowadzony przez węzeł Budziszów Wielki.

Dopiero po usunięciu zagrożenia i wykonaniu niezbędnych czynności służby będą mogły przywrócić normalny ruch na tym fragmencie autostrady. Według przekazanych informacji utrudnienia mogą potrwać do około godziny 11.00. Czas ten może jednak ulec zmianie w zależności od przebiegu działań prowadzonych na miejscu. Kierowcy planujący przejazd tym odcinkiem A4 powinni zachować szczególną ostrożność, zwracać uwagę na komunikaty drogowe i wykonywać polecenia policjantów kierujących ruchem.