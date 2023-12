ogromne wzruszenie

Pogrzeb Gabriela Seweryna. Ksiądz ujawnił, co go łączyło ze zmarłym. To wspomnienie łamie serce

Śmierć Gabriela Seweryna wstrząsnęła całą Polską. W środę, 6 grudnia o godzinie 12 rozpoczął się pogrzeb celebryty. Msza żałobna została odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w dzielnicy Krzeptów w Głogowie. Podczas uroczystości miała miejsce wyjątkowa chwila. Ksiądz odprawiający ceremonię wspomniał zmarłego projektanta i opowiedział o tym, jak się spotkali.