Policja z Wrocławia szkoli księży. Taki był główny temat

Współpraca wrocławskiej policji z archidiecezją. Warsztaty w Sulistrowiczkach

Duchowni z Dolnego Śląska uczestniczyli w specjalnych zajęciach poświęconych przemocy domowej. Szkolenie poprowadzili policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Odbyło się ono we wtorek, 6 października, w Domu Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach.

Jak przekazała dolnośląska policja, nie było to pierwsze takie spotkanie. Zajęcia są częścią współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Archidiecezją Wrocławską. Organizowane są w ramach programu profilaktycznego „Senior na 6 z plusem”.

Czego policjanci uczyli księży? Chodzi o pomoc ofiarom przemocy

Podczas szkolenia funkcjonariusze opowiadali o różnych formach przemocy domowej i sposobach jej rozpoznawania. Wyjaśniali także, jakie kary mogą grozić osobom, które dopuszczają się przemocy wobec swoich bliskich.

Policjanci zwracali uwagę, że z takim problemem można spotkać się w każdym środowisku. Osoby krzywdzone często nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc, albo obawiają się opowiedzieć o swojej sytuacji.

Dlatego podczas spotkania księża dowiedzieli się również, do jakich instytucji mogą kierować osoby, które zgłoszą się do nich z podobnym problemem.

Funkcjonariusze podkreślali, że nie wolno bagatelizować sygnałów mogących świadczyć o przemocy. Odpowiednia reakcja może mieć duże znaczenie, szczególnie gdy osoba pokrzywdzona boi się sama zawiadomić policję lub poprosić o wsparcie.

Policja liczy na pomoc duchownych. Chodzi o bezpieczeństwo wiernych

Zdaniem policjantów współpraca z księżmi może pomóc dotrzeć do osób, które doświadczają przemocy, ale nie mówią o tym swoim bliskim. Dla niektórych rozmowa z duchownym może być łatwiejsza niż zgłoszenie problemu odpowiednim służbom.

Właśnie dlatego policja chce, aby księża potrafili rozpoznawać niepokojące sytuacje i wiedzieli, jak pomóc osobom potrzebującym wsparcia. Takie szkolenia mają zwiększać szanse na szybką reakcję i udzielenie pomocy pokrzywdzonym.

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