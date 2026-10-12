Policja z Wrocławia szkoli księży. Taki był główny temat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-12 21:00

Policjanci z Wrocławia zorganizowali specjalne szkolenie dla duchownych z Dolnego Śląska. Księża dowiedzieli się, jak rozpoznać przemoc domową oraz gdzie szukać pomocy dla osób, które jej doświadczają. Funkcjonariusze wyjaśniali także, dlaczego tak ważne jest reagowanie na niepokojące sygnały. Spotkanie odbyło się 6 października w Sulistrowiczkach. To kolejne takie zajęcia przygotowane dzięki współpracy dolnośląskiej policji z Kościołem.

Policjant prowadzący prelekcję dla siedzących w ławkach mężczyzn. O szkoleniu księży przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Współpraca wrocławskiej policji z archidiecezją. Warsztaty w Sulistrowiczkach

Duchowni z Dolnego Śląska uczestniczyli w specjalnych zajęciach poświęconych przemocy domowej. Szkolenie poprowadzili policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Odbyło się ono we wtorek, 6 października, w Domu Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach.

Jak przekazała dolnośląska policja, nie było to pierwsze takie spotkanie. Zajęcia są częścią współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Archidiecezją Wrocławską. Organizowane są w ramach programu profilaktycznego „Senior na 6 z plusem”.

Czego policjanci uczyli księży? Chodzi o pomoc ofiarom przemocy

Podczas szkolenia funkcjonariusze opowiadali o różnych formach przemocy domowej i sposobach jej rozpoznawania. Wyjaśniali także, jakie kary mogą grozić osobom, które dopuszczają się przemocy wobec swoich bliskich.

Policjanci zwracali uwagę, że z takim problemem można spotkać się w każdym środowisku. Osoby krzywdzone często nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc, albo obawiają się opowiedzieć o swojej sytuacji.

Dlatego podczas spotkania księża dowiedzieli się również, do jakich instytucji mogą kierować osoby, które zgłoszą się do nich z podobnym problemem.

Funkcjonariusze podkreślali, że nie wolno bagatelizować sygnałów mogących świadczyć o przemocy. Odpowiednia reakcja może mieć duże znaczenie, szczególnie gdy osoba pokrzywdzona boi się sama zawiadomić policję lub poprosić o wsparcie.

Policja liczy na pomoc duchownych. Chodzi o bezpieczeństwo wiernych

Zdaniem policjantów współpraca z księżmi może pomóc dotrzeć do osób, które doświadczają przemocy, ale nie mówią o tym swoim bliskim. Dla niektórych rozmowa z duchownym może być łatwiejsza niż zgłoszenie problemu odpowiednim służbom.

Właśnie dlatego policja chce, aby księża potrafili rozpoznawać niepokojące sytuacje i wiedzieli, jak pomóc osobom potrzebującym wsparcia. Takie szkolenia mają zwiększać szanse na szybką reakcję i udzielenie pomocy pokrzywdzonym.

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