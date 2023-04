i Autor: Policja Wrocławska Sierż. Wojciech Okrutny i post. Wojciech Radzik uratowali życie Ukraińca, który rzucił się do Odry.

Uratowali tonącego

Policjanci ryzykowali życiem dla desperata. Chwile grozy we Wrocławiu

Dwaj funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu uratowali desperata, który rzucił się do Odry. Mundurowi zaryzykowali własnym życiem i sami wskoczyli do rzeki, by wyciągnąć zagrożonego śmiercią mężczyznę. Akcja zakończyła się sukcesem. Cudzoziemiec trafił do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie otrzymał fachową pomoc.