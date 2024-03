Policjanci zatrzymali go nad morzem. Żeby uniknąć kary, zmienił płeć

55-letni przestępca, poszukiwany za szereg oszustw, nie spodziewał się, że koniec jego ucieczki będzie miał miejsce nad brzegiem polskiego morza. Długotrwałe śledztwo, rzetelne ustalenia oraz współpraca z policją w Gdyni pozwoliły na skuteczną akcję zatrzymania poszukiwanego listem gończym 55-latka.

Żeby uniknąć kary, zmienił płeć. Złapali go nad morzem Bałtyckim

Oszust, chcąc uniknąć kary, dwukrotnie zmieniał tożsamość, nawet płeć. − Poszukiwany ukrywał się przed organami ścigania, zmieniał swoją tożsamość, a nawet płeć, wszystko po to, aby uniknąć kary i móc oszukiwać dalej − potwierdza st. asp. Freus.

Mężczyzna nie krył zdziwienia, mimo iż o fakcie, że jest osobą poszukiwaną zapewne wiedział. − Policjanci po raz kolejny dowiedli, że bardzo ważnym elementem ich pracy jest upór, konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu. Tym razem, aby go skutecznie zrealizować, pojechać musieli aż do nad morze, gdzie w jednym z mieszkań ukrywał się mężczyzna poszukiwany w związku oszustwami, których dopuścił się w przeszłości − podsumowuje policjantka z Wrocławia.

