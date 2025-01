Byliście je zwiedzić?

Polskie zamki, które zostały wykorzystane w branży filmowej! Pamiętacie, o które dzieła chodzi? [ZDJĘCIA]

Polskie zamki to dowód na to, że można połączyć przyjemne z pożytecznym. Nie dość, że generują znaczny ruch turystyczny - np. zamek na Wawelu to jedna z największych polskich atrakcji - to jeszcze służą za plenery w rodzimej, i nie tylko, branży filmowej. W tym gronie znajdują się nie tylko najbardziej znane polskie zamki, ale również te, które nadal walczą o większą popularność.