Popularny jogurt wycofany ze sklepów! Pilny komunikat dla klientów. Ryzyko uszkodzenia języka i twarzy

Czwartkowy quiz z geografii leci do Włoch. Miasta, statystyki, wulkany

GIS wycofuje jogurt ze sklepów. Możliwe uszkodzenia jamy ustnej

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez Głównego Lekarza Weterynarii o skardze konsumenta dotyczącej obecności fragmentów szkła w produkcie pn. Jogurt z mascarpone malina-żurawina, Łowicz, 130 g – czytamy w komunikacie GIS.

Niebezpieczne fragmenty szkła w jogurtach Łowicz. Które partie wycofywane?

W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że do zanieczyszczenia mogło dojść w wyniku uszkodzenia elementu linii produkcyjnej. Jak podaje GIS, w tym samym czasie produkowano cztery smaki jogurtów:

malina-żurawina,

gruszka-karmel,

mango-marakuja

jagoda-poziomka-borówka.

Wszystkie one mają ten sam numer partii, co zwiększa ryzyko wystąpienia problemu.

Szczegóły dotyczące wycofywanych produktów:

Nazwa produktu: Łowicz Jogurt z mascarpone, 130g, wszystkie smaki

Numer partii: 07.06.25/471

Termin przydatności do spożycia: 07.06.2025

Producent: Zorina Sp. z o.o., ul. Toruńska 22, 99-300 Kutno, WNI 10021604.

Wyprodukowany pod marką: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz

Uszkodzenia jamy ustnej – realne zagrożenie dla konsumentów

GIS ostrzega, że spożycie zanieczyszczonego jogurtu może prowadzić do uszkodzeń jamy ustnej. W związku z tym apeluje się do konsumentów, aby nie spożywali partii produktów wskazanych w komunikacie.

- Konsumenci są narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu – podkreśla GIS.

Firma Zorina Sp. z o.o., producent jogurtów, poinformowała już swoich odbiorców o konieczności wycofania z obrotu wskazanej partii produktów. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej monitorują cały proces wycofywania.

Jeśli posiadasz jogurt z wyżej wymienionej partii, nie spożywaj go! Możesz go zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony.