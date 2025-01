Poranny chaos we Wrocławiu. Kilkadziesiąt tramwajów uziemionych w zajezdni

Samochód wpadł do lodowatej rzeki. W środku była kobieta z niepełnosprawnością

Wrocław. Potężna awaria zasilania w zajezdni

Pasażerowie, którzy wczesnym rankiem, we wtorek, 14 stycznia, wybrali się na przystanek tramwajowy, by dojechać choćby do pracy, srogo się zawiedli. Aż kilkadziesiąt tramwajów nie przyjechało zgodnie z rozkładem jazdy.

- Poważna awaria zasilania zajezdni Borek, która miała miejsce tuż przed godz. 5, uniemożliwiła planowy wyjazd kilkudziesięciu brygad – poinformowało MPK Wrocław.

W trybie natychmiastowym dwa zespoły pogotowia sieciowego podjęły interwencję, która spowodowała, że napięcie zostało przywrócone tak szybko, jak to było możliwe. Niestety, awaria spowodowała ponad 40 minut

- dodał przewoźnik.

Ostatecznie doszło do opóźnień porannych wyjazdów tramwajów obsługujących linie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 i 23. Na czas awarii zorganizowano awaryjną komunikację autobusową na odcinku Klecina - Galeria Dominikańska.