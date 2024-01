Porównał Tuska do Hitlera, został zatrzymany. "Malował wulgarne hasła"

Wulgarne bazgroły na zabytku w Świdnicy. 52-latek malował na murze wokół Kościoła Pokoju hasła, w których porównywał Donalda Tuska do Adolfa Hitlera

Kościół Pokoju w Świdnicy w województwie dolnośląskim to jeden z najpiękniejszych zabytków w regionie. Świątynia pochodzi z XVII wieku, okala ją stary cmentarz oraz mur. Niestety znalazł się ktoś, kto postanowił zdewastować ten cenny zabytek po to, by obwieścić światu, co myśli o Donaldzie Tusku. 52-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego na zabytkowym murze wokół Kościoła Pokoju w Świdnicy malował wulgarne hasła, w których porównywał premiera Donalda Tuska do Adolfa Hitlera. Wandal nie uniknie kary. "Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie publicznego znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej, poprzez namalowanie środkiem chemicznym na zabytkowym murze, otaczającym kompleks Kościoła Pokoju obraźliwych, wulgarnych napisów nawiązujących do symboliki nazistowskiej, a także uszkodzenia zabytku będącego dobrem o szczególnym znaczeniu dla kultury" - przekazała w komunikacie asp. Magdalena Ząbek z KPP w Świdnicy.

52-latkowi grozi do 10 lat więzienia. "18 stycznia został zatrzymany w policyjnym areszcie"

Jak dodała policjantka, w zatrzymaniu wandala pomogli okoliczni mieszkańcy. "Policjanci składają podziękowania dla mieszkańców Świdnicy za pomoc w ustaleniu sprawcy tego czynu, który 18 stycznia został zatrzymany w policyjnym areszcie" - przekazała asp. Ząbek. 52-letni mężczyzna 19 stycznia usłyszał wspomniane wyżej zarzuty i grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Kościół Pokoju w Świdnicy to największa drewniana barokowa świątynia na świecie! Ewangelickie nabożeństwa odbywają się tu nieprzerwanie od 1657 roku. W 2001 roku został wpisany na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO.📷 Jacek Zygmunt#przy… https://t.co/Cg57UxPhzA pic.twitter.com/80zlsVzaOT— PrzystanekDolnyŚląsk (@PrzystanekD) August 27, 2020

