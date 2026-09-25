Zakończono rozbudowę Portu Lotniczego Wrocław. Inwestycja jest warta 464 mln zł

Port Lotniczy Wrocław sfinalizował rozbudowę i przebudowę swojej części operacyjnej. Warta 464 mln zł inwestycja ma zwiększyć możliwości obsługi samolotów i przyczynić się do dalszego rozwoju siatki połączeń. W ramach projektu powstały m.in. nowa płyta postojowa na 14 maszyn oraz dodatkowe drogi kołowania.

Zakres inwestycji: 35 ha nowej infrastruktury i 265 km kabli

Jak poinformowały w czwartek służby prasowe portu, prace objęły ponad 35 hektarów nowej i przebudowanej infrastruktury lotniskowej oraz ponad 5 kilometrów dróg kołowania. W ramach inwestycji położono 265 km kabli energetycznych i teletechnicznych, zamontowano ponad 1600 świateł nawigacyjnych oraz wykonano ponad 5 km sieci wodociągowej.

Kluczowe elementy: nowa płyta postojowa i 2,5 km drogi kołowania

Kluczowym elementem projektu jest nowa płyta postojowa, która może pomieścić 14 samolotów. Powstała także równoległa do drogi startowej droga kołowania o długości 2,5 km, droga szybkiego zjazdu oraz nowa płaszczyzna do odladzania maszyn. Przebudowano również dotychczas wykorzystywane drogi kołowania. Nowy układ infrastruktury usprawni przemieszczanie się samolotów między drogą startową a stanowiskami postojowymi.

Tak wyglądało lotnisko we Wrocławiu w czasie przebudowy

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Podwójne korzyści: dla ruchu cywilnego i wojskowego

Zmodernizowana infrastruktura ma zwiększyć przepustowość lotniska i poprawić płynność operacji lotniczych, co przełoży się na korzyści dla podróżnych.

Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim przygotowanie lotniska na dalszy rozwój siatki połączeń. Dodatkowe stanowiska postojowe i sprawniejsze kołowanie tworzą warunki do obsługi większej liczby rejsów, a także pomagają zachować płynność ruchu w godzinach największego natężenia operacji - napisano w komunikacie.

Projekt ma charakter cywilno-wojskowy, co oznacza, że nowa infrastruktura posłuży nie tylko obsłudze ruchu pasażerskiego, ale również zwiększy możliwości portu w zakresie operacji wojskowych. W związku z tym przedsięwzięcie uzyskało 175 mln zł dofinansowania z unijnego instrumentu CEF2 „Łącząc Europę” w ramach komponentu „Mobilność Wojskowa”.

Wykonawcą rozbudowy i przebudowy części operacyjnej była firma STRABAG Infrastruktura Południe.

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