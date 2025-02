Poszedł na zakupy, wrócił... z potężną kwotą w kieszeni. Wydał tylko 5 złotych!

Wrocław. Kupił los za 5 zł i "zdrapał" 200 tysięcy

Na takie zakupy to można chodzić. Klient Hali Strzegomskiej na Muchoborze Małym we Wrocławiu nabył zdrapkę „Crazy 8”. Jak się okazało, był to chyba najszczęśliwszy zakup w jego życiu, bowiem zdobył główną wygraną - okrągłe 200 tys. zł! Co ciekawe, wydał na szczęśliwy los zaledwie 5 zł.

Szczęśliwy los został kupiony w poniedziałek, 10 lutego, o czym Totalizator Sportowy poinformował na swojej stronie lotto.pl. To już kolejna wygrana w zdrapkach we Wrocławiu w ostatnim czasie. 22 stycznia w zdrapce „Krzyżówka” padł los warty 40 tys. zł, natomiast 30 grudnia ubr. aż 400 tys. zł zostało „wydrapane” w „Mega Krzyżówce”.

Przypomnijmy, że na jednym losie „Crazy 8” jest aż 10 szans na wygraną. Trzeba trafić „ósemkę”, obok której znajduje się kwota, którą może zdobyć szczęśliwy posiadacz losu. Najwyższa wygrana to właśnie 200 tys. zł, a pula w grze wynosi ponad 25,5 mln zł.