Budżet Wrocławia na 2023 rok

Podczas czwartkowej (8 grudnia) sesji radni przyjęli budżet Wrocławia na rok 2023. Za było 20 radnych, 8 zagłosowało przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. W przyszłym roku dochody miasta mają wynieść blisko 5,6 mld zł, a wydatki – 6,4 mld zł. - Przygotowaliśmy budżet na miarę obecnej sytuacji. 17-procentowa inflacja, zawieszone środki z Krajowego Programu Odbudowy, niekorzystne reformy podatkowe czy w końcu wciąż nieznane ceny energii oraz koszty wywozu odpadów. W tej niepewnej rzeczywistości stawiamy na bezpieczny budżet, który zakłada szereg oszczędności, ale zarazem nie spowolni rozwoju miasta – podsumował Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Łączne dochody Wrocławia mają wynieść w przyszłym roku 5,59 mld zł, z czego aż 72% z nich (4 mld zł) to dochody własne. Wśród nich: 594 mln zł dochodów z majątku, 587 mln zł z podatku od nieruchomości czy 428 mln zł wpływów z opłat. Wpływy z PIT i CIT w przyszłym roku mają wynieść łącznie 1,7 mld zł.

Wydatki miasta mają wynieść 6,4 mld zł. – Tylko wydatki bieżące, 5,23 mld zł, wzrosną względem roku 2022 o ponad 700 mln zł. To przede wszystkim efekt galopującej inflacji. Wydatki majątkowe, czyli między innymi inwestycje, spadną rok do roku o prawie 175 mln zł, do poziomu 1,18 mld zł – wyjaśnił Marcin Urban, skarbnik miasta.

Wyrwa w finansach miasta, a więc deficyt budżetowy wyniesie 815 mln zł.

Bez poprawek opozycji

Do projektu budżetu opozycja złożyła niemal 90 poprawek. Nie zostały one uwzględnione w autopoprawce, ponieważ – jak podkreślił prezydent Wrocławia – "część z nich zaplanowana jest już do realizacji, a dla części wniosków koszty ich realizacji zostały znacznie niedoszacowane". Wszystkie poprawki zostały odrzucone w głosowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Bartłomiej Ciążyński z Klub Radnych Forum Jacka Sutryka – Wrocław Wspólna Sprawa podkreślił, że w przyszłorocznym budżecie brakuje 400 mln zł, której – jak mówił – nie znalazły się w nim, ponieważ "rząd zamroził wpływy z podatku PIT na poziomie z 2019 roku". - Na tej zmianie podatkowej Wrocław straci w latach 2019-2023 1,75 mld zł, a jeśli wziąć rekompensatę, którą rząd obiecał, to ta strata będzie na poziomie 1,36 mld zł – mówił Ciążyński. Radny wskazywał też, że w wyniku inflacji wydatki bieżące miasta w przyszłym roku wyniosą 5,23 mld zł i wzrosną o 418 mln zł w stosunku do roku 2022.

Według Michała Kurczewskiego, przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia, przyszłoroczny budżet miasta jest mało transparentny. - To głosowanie na kota w worku. trudno z przekonaniem głosować nad tym budżetem mając w głowie praktykę, podejście władz Wrocławia do wydawania środków i politykę miejską generującą mniejsze lub większe afery – mówił Kurczewski.

Przewodniczący opozycyjnego Klubu Radnych Nowa Nadzieja Piotr Uhle powiedział, że w projekcie budżetu opozycja nie mogła zmienić nawet przecinka. - Mogliście zaprosić wszystkich do dialogu, wspólnie budować plan na trudne czasu, nie skorzystaliście z tego" – mówił Uhle. Według radnego w przyszłorocznym budżecie można znaleźć puchnące wydatki na biuro prezydenta. "W stosunku do roku 2019 to 40 proc. więcej. Znajdziemy puchnące wydatki na promocję i wydział komunikacji społecznej, który kosztuje nas trzy razy tyle co w roku 2019. Są też wydatki na olbrzymią tubę propagandową, którą buduje się w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – wyliczał Uhle.

Najwięcej pieniędzy na oświatę

Pieniądze przeznaczone na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to 33% wszystkich miejskich wydatków – łącznie 2,08 mld złotych. Rok do roku wzrośnie również subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna (1,05 mld zł). Pieniądze z budżetu centralnego pokryją jednak zaledwie połowę wszystkich wydatków związanych z oświatą.

W budżecie zaplanowano także 127 mln zł na budowy i kompleksowe przebudowy szkół oraz przedszkoli wraz z infrastrukturą sportową. W przyszłym roku gotowy będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej, a rok później – przy Cynamonowej. Do każdego z nich uczęszczać będzie po 1000 uczniów oraz 200 przedszkolaków. Powstaje również nowy budynek przedszkola nr 141 przy ul. Hallera, przebudowywany i remontowany jest także ZSP nr 4 przy ul. Sołtysowickiej.

Ponad miliard na inwestycje

Planowany budżet inwestycyjny wyniesie 1,08 mld zł. W 2023 roku oddane do użytku zostaną największe inwestycje Wrocławia ostatnich lat. Na dokończenie ponad siedmiokilometrowej Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór tylko w przyszłym roku przeznaczonych zostanie 73 mln zł. Łączny koszt inwestycji to 386 mln zł.

Gotowa będzie również trasa tramwajowa na Popowice (59 mln zł w 2023 r.), trwa remont ul. Pomorskiej (34 mln zł), a na ostatniej prostej jest również remont mostów Pomorskich.

W budżecie zapisano także 103 mln zł na budowę ponad 4-kilometrowego, 2. etapu obwodnicy Leśnicy, 80 mln zł na zadania w ramach TORYwolucji, 77 mln zł na realizację Alei Wielkiej Wyspy czy 35 mln zł na budowę nowych mostów Chrobrego oraz projektowanie linii tramwajowej na Swojczyce.