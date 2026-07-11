Potężny wstrząs w kopalni KGHM. Zakończono akcję ratunkową

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-07-11 14:40

W Zakładach Górniczych Lubin zakończyła się akcja ratunkowa. Wszyscy górnicy, którzy przebywali w strefie zagrożenia są bezpieczni - przekazało biuro prasowe KGHM. Rano w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku wystąpiły silne wstrząsy, po których ewakuowano górników z zagrożonego rejonu.

Dwaj górnicy w kopalni KGHM w ciemnym korytarzu pełnym kabli i rur. O wstrząsach w Lubinie przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Piotr Gajek/Super Express

Jak poinformowało biuro prasowe KGHM, akcja ratunkowa została już zakończona. - Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja - podano w komunikacie.

Jak poinformował wcześniej PAP dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź Mirosław Kuk, w sobotę rano miał miejsce wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin. Zaznaczył, że choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4. stopnia w skali Richtera.

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Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne.

Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.

Zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice (wg stanu na 31.12.2024) wynoszą ponad 319 milionów ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi w zasobach przemysłowych wynosi 1,23 proc, a srebra 53 g/Mg.

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