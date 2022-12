Powiat Wrocławski ruszył z wyjątkową akcją ! Projekt dedykowany jest kobietom po 34 tygodniu ciąży

Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Zarząd Powiatu Wrocławskiego wyszedł z inicjatywą wykorzystania możliwości najnowszych technologii telemedycznych wśród kobiet w ciąży, aby te mogły zawsze czuć się bezpiecznie. Każdy kto zgłosi się do programu otrzyma mobilny aparat KTG do samodzielnego badania.

Czym jest badanie KTG?

Badanie to polega na analizowaniu czynności serca i ruchów płodu, a także czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to pozwala wykryć stany zagrażające zdrowiu dziecka, takie jak niedotlenienie czy nieprawidłowa akcja serca.

Do kogo skierowany jest program?

Zapraszamy mieszkanki powiatu wrocławskiego, również kobiety narodowości ukraińskiej, po 34 tygodniu ciąży. Bezpłatne domowe badania KTG dają możliwość całodobowego monitorowania stanu zdrowia dziecka. Wystarczy skontaktować się telefonicznie (w godzinach pracy urzędu) 71 722 20 00; 22 308 03 00 lub mailowo: powiatwroclawski@carebits.pl pod wskazane adresy aby otrzymać urządzenie Carebits. Ilość abonamentów jest jednak ograniczona.

Carebits to mobilny aparat, który pozwala wykonać podstawowe badania KTG z analizą dobrostanu maluszka, ale również zawiera funkcję całodobowego monitoringu położniczego. Pamiętaj, że w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z kadrą medyczną.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące programu Powiat Wrocławski promuje E-zdrowie.

i Autor: mat. prasowy

Kobiety w ciąży

1. Program pilotażowy skierowany jest do kobiet w przypadku:

a) ciąży pojedynczej;

b) co najmniej 34 tygodnia ciąży;

c) zamieszkania terenu powiatu wrocławskiego, poświadczone danymi np. z karty ciąży kobiety lub dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie gmin powiatu.

2. Pierwszeństwo w programie mają kobiety z ciążą powikłaną np. cukrzyca, nadciśnienie itp.

3. Program pilotażowy w zakresie promocji powiatu pn.: „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie”, w postaci zdalnej usługi cyfrowej wsparcia kobiet w trzecim trymestrze ciąży, składa się z:

a) wypożyczenia przenośnego aparatu KTG;

b) analizy i interpretacji (opis) zarejestrowanego zapisu usługi KTG wykonanego w warunkach domowych przy użyciu w/w aparatu KTG i przesłanego zdalnie do całodobowego Centrum Monitoringu Położniczego.

Zapewniona będzie kliniczna jakość zapisów badań w domu oraz możliwość wykonania całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w tym również w dni świąteczne wykonania telemedycznego KTG przez uczestniczki programu oraz analizowanie zapisów badań i interpretację wyników KTG całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyników badania, wykonanego całodobowo, kobieta jest niezwłocznie informowana telefonicznie przez pracownika Centrum Monitoringu Położniczego o wyniku usługi i dalszych krokach postępowania.

Urządzenia do telemedycznego KTG przekazywane kobietom są spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa UE i posiadają odpowiednie zgody i certyfikaty bezpieczeństwa UE w zakresie dopuszczającym go do użytku i są narzędziem wspomagającym proces opieki prenatalnej (nie zwalnia kobiety ciężarnej z obowiązku pozostawania w trakcie ciąży pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego).

Program finansowany jest z budżetu Powiatu Wrocławskiego.