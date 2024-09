Wodociągi Brzeg i gmina Oława z ważnym apelem do mieszkańców

Powódź 2024 w Polsce. Może brzmieć to dla niektórych jak żart, ale Brzeg i Oława zwróciły się z pilnymi apelami do mieszkańców o ograniczenie "produkcji ścieków". Zagrożenie jest bardzo realne, ponieważ mimo wielu działań zabezpieczających nie udało się utrzymać pracy oczyszczalni ścieków, w związku z czym przestała ona działać. To oznacza, że nadmierna produkcja ścieków może doprowadzić do ich wypłynięcia, wraz z Odrą, na ulice. Informacja dotyczy miejscowości gminy Oława należące do Aglomeracji Brzeg. Jak przypomina Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Brzeg, są to: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Gać, Maszków, Psary, Godzikowice – strefa przemysłowa. Obostrzenia dotyczą także mieszkańców miejscowości podpiętych do oczyszczalni z gmin: Skarbimierz, Lubsza, Olszanka, Lewin Brzeski i Oława.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, do absolutnego minimum należy ograniczyć kąpiele, pranie i zmywanie, lecz także korzystanie z toalety, zwłaszcza, jeśli chodzi o spłukiwanie toalet. Do tego zakłady przemysłowe w miarę możliwości powinny ograniczyć produkcję jeżeli prowadzi to do dużych zrzutów ścieków.

‼️ Ponawiamy apel o zmniejszenie zużycia wody w Brzegu oraz gminach ościennych. Nie działa Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu i ścieki sanitarne w chwili obecnej zalewają ulicę Oławską. Trafiają tam nieczystości z kanalizacji z Brzegu oraz Gmin Skarbimierz, Olszanka i Lewin Brzeski.

Wodociągi Brzeg: Oczyszczalnia ścieków w Brzegu padła. Ścieki trafiają do Odry

PWiK Brzeg informuje, że pomimo podjętych działań zabezpieczających Oczyszczalnię Ścieków w Brzegu nie udało się utrzymać obiektu. To niesie za sobą szereg konsekwencji, a kilka z nich przedstawiliśmy w powyższej części artykułu. Co jeszcze można dodać do tej listy? Nieczystości są w tej chwili kierowane do Odry, choć - jak zapewnia prezes wodociągów w Brzegu - będą one w znacznym stopniu rozcieńczone. To jeszcze nie koniec.

- Zasilanie energetyczne zostało wyłączone przez zakład energetyczny i obecnie urządzenia technologiczne nie funkcjonują. Zwracamy się z prośbą do użytkowników kanalizacji o racjonalne korzystanie z wody i ograniczenie do minimum produkcji ścieków. Ścieki nie mogą być oczyszczane: powodują zalewanie niedziałającego obiektu, przepełnienie kanałów i mogą doprowadzić do zalewania ulic i zanieczyszczenia środowiska - podaje PWiK Brzeg.

Służby proszą, by bezwzględnie zastosować się do zaleceń Przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia i tak kiepskiej sytuacji, związanej z intensywnymi opadami deszczu i alarmem powodziowym w Polsce.

