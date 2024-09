Szabrownicy grasują w zalanych domach?! To dlatego mieszkańcy nie chcą się ewakuować. Apel policji

Powódź 2024. Brakuje wody w butelkach. Gigantyczne kolejki! "Wiem, co to wielka woda"

Służby pracują non stop

Z dużym niepokojem obserwujemy sytuację powodziową w Polsce. Dla wielu mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny to dramat, który trudno opisać. Piątą ofiarą śmiertelną był słynny chirurg. Wielka woda nie odpuszcza, więc RCB poinformowało na swej stronie internetowej, jak przygotować się i reagować na różne zagrożenia. Zaznaczyło, że jednym z kroków jest przygotowanie tzw. plecaka ewakuacyjnego, który w każdej chwili będzie gotowy do zabrania. Warto przygotować się do ewakuacji i spakować niezbędne rzeczy. Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa sugerują zabranie takich przedmiotów:

radio na baterie i latarka z zapasem baterii,

najważniejsze dokumenty, jak: dowód tożsamości, akt własności mieszkania, wypisy księgi wieczystej, podstawowe informacje medyczne, dowód ubezpieczenia, akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o rentach, emeryturach i dochodach i pendrive ze skanami dokumentów.

apteczka

jedzenie na dwa dni

Powódź 2024 w Polsce: Tak wzywaj pomocy! "Kawałek materiału lub gest". Jest pilny apel!

Należy też być zaopatrzonym w maski ochronne, mydło/żel do dezynfekcji, mapę, kompas, busolę, GPS, zapas pożywienia na dwa dni, butelkę filtrującą z nowym filtrem, nóż, komplet sztućców, otwieracz do puszek, kombinerki, gumy, sznurki, gwizdek, zapalniczkę bądź zapałki, a nawet łom - sugeruje RCB.

Powódź 2024: Jak przygotować się do ewakuacji? RCB pisze o apteczce

W apteczce powinny znaleźć się leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy i plastry i opaska zaciskowa. Oprócz tego ubranie na zmianę, kurtki przeciwdeszczowej, śpiwór, plastikowe worki na śmieci, ołówek i notesu i gotówka w niewielkich nominałach. Do plecaka należy dołączyć kartę z nazwiskiem i adresem. Służby apelują o współpracę.

Prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń. Wasze życie jest wartością najwyższą. Zapewniamy, że tysiące pracujących na miejscu policjantów, strażaków i żołnierzy dopilnuje Waszego mienia do chwili, gdy bezpiecznie powrócicie do swoich domów - przekazali policjanci na platformie X.