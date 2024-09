Chronią zwierzęta

Powódź 2024 w Polsce: ZOO we Wrocławiu przygotowane na starcie z wielką wodą. "Zamierzamy szukać kolejnych miejsc"

Powódź z września 2024 roku w Polsce to dramat ludzi, ale również zwierząt. We wtorek (17 września), w godzinach porannych o pomoc zaapelowali przedstawiciele ZOO we Wrocławiu. Chętnych do pracy przy zabezpieczaniu ogrodu nie zabrakło. - Zamierzamy szukać kolejnych miejsc - mówi pan Marek. Mamy zdjęcia ze stolicy Dolnego Śląska!