Powódź w Polsce. Nie żyje 70-letnia kobieta. Jej ciało znaleziono w mieszkaniu

- Mogę potwierdzić, że dzisiaj w godzinach popołudniowych funkcjonariusze w miejscowości Lądek-Zdrój po wejściu siłowym do mieszkania odnaleźli ciało 70-letniej kobiety. W mieszkaniu znajdowała się już woda. Co do okoliczności czy przyczyn śmierci tej kobiety, będziemy mogli mówić po zakończonych czynnościach, które nadzorowane były przez prokuratora. Na ten moment nie możemy jednoznacznie stwierdzić, jaka była przyczyna śmierci tej kobiety. To zostanie ustalone w toku prowadzonego postępowania - powiedział asp. szt. Łukasz Dudkowiak rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu