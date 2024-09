Nieprawdopodobne!

Powódź we Wrocławiu. Niszczycielski żywioł wdarł się do miasta bez litości! Minęło 27 lat

Choć minęło już 27 lat, nadal wielu wrocławiaków z lękiem i przerażeniem wspomina wydarzenia z lipca 1997 roku. To właśnie wtedy woda zalała niemal 40 proc. powierzchni miasta. Niszczycielski żywioł wdarł się do stolicy Dolnego Śląska, paraliżując tym samym życie setek tysięcy mieszkańców. Wówczas nikt nie przypuszczał, że to jedna z największych katastrof w historii naszego kraju.