Z Łodzi do Wrocławia

Pożar busa na AOW

Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 grudnia, około godz. 11.25. Na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, w pobliżu węźle Wrocław Południe, doszło do pożaru samochodu dostawczego. Zapalił się pojazd jednej z firm kurierskich.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Co ciekawe, na zamieszczonych w sieci filmach widać, jak kurierzy wyciągają z paki dostawczaka przewożone paczki, żeby nie strawił ich ogień. Ratują je nawet wtedy, gdy przód pojazdu jest w płomieniach.

Z ogniem walczyły trzy zastępy straży pożarnej, które szybko ugasiły pożar. Niestety, samochód spłonął niemal doszczętnie. Nie udało się również uratować przed zniszczeniem części przewożonych przesyłek.