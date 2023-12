Prace na jednej z głównych ulic Wrocławia. Tramwaje pojadą objazdami

Ile dać księdzu po kolędzie? Takie kwoty wkładamy do kopert podczas wizyty duszpasterskiej

Tego słucha cała Polska: Taco, White i Kukon! Boomerzy nawet nie wiedzą, co to za muzyka

Brutalny atak we Wrocławiu. Młody mężczyzna został okaleczony

Znamy wyniki sekcji zwłok Gabriela Seweryna. Szokująca sytuacja! To prawie nigdy się nie zdarza

Elektroniczny gigant złożył wniosek o upadłość. Co z klientami?

Prace sieciowe przy trakcji elektrycznej na ulicy Powstańców Śląskich będą prowadzone w weekend (2-3 grudnia) w godzinach 6 – 18:30. W tym czasie obowiązywałby będą zmiany tras linii tramwajowych 2, 6, 7, 14 i 17.

Tramwaje linii 2 i 6 zostaną skierowane od ulicy Powstańców Śląskich przez aleję Hallera do pętli "Grabiszynek", a tramwaje linii 7 i 17 od ulicy Powstańców Śląskich przez aleję Hallera i ulicę Grabiszyńską do pętli przy Cmentarzu Grabiszyńskim. Natomiast linia 14 od ulicy Grabiszyńskiej pojedzie do pętli "Oporów".

Na odcinku Powstańców Śląskich/Hallera - Krzyki - Klecina - Giełdowa - Klecina - Krzyki - Powstańców Śląskich/Hallera zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej 717, która będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut.

Bilety jednorazowe i okresowe

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 2, 6, 7 lub 17 będą mogli kontynuować podróż autobusem:

zastępczej linii okresowej 717;

linii D na odcinku Hallera – Giełdowa (Centrum Hurtu) – Hallera.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 14 będą mogli kontynuować podróż:

tramwajem linii 7, 17 lub 20 na odcinku FAT – Hallera – FAT;

autobusem zastępczej linii okresowej 717 oraz linii D na odcinku Hallera – Krzyki - Hallera.

Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.