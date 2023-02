Groza w krośnie

Prawnik z Wrocławia zamienił życie starszego małżeństwa w koszmar

tas Marcin Torz 14:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Teresa i Jacek, małżeństwo emerytów z Krosna w województwie podkarpackim, ciągle żyje w strachu. Boją się wyjść do sklepu, boją się pójść na spacer, a gdy kładą się do snu, drżą o to, czy nikt pod osłoną nocy nie zrobi im krzywdy. Skąd ten koszmar? Wszystko przez oszustów, którzy chcą przejąć ich mieszkanie. I, niestety, nie przebierają w środkach.