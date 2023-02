Przyjdź i dodatkowo skorzystaj z wyprzedaży! To jedyny taki salon samochodowy w okolicy

„To nie są rurki z kremem”. Zoo we Wrocławiu szuka opiekuna drapieżników

Od początku stycznia trwa wielka wyprzedaż rocznika 2022. Dzięki temu teraz najpopularniejsze modele Toyoty, takie jak Corolla, Yaris, C-HR, Yaris Cross, Aygo X możesz zakupić w najniższej możliwej cenie i do tego odebrać „od ręki”. Więcej na stronie www.wyprzedaze-toyota.pl.

Nowy Rok to czas postanowień i planów na najbliższe 12 miesięcy. Myślałeś o zmianie samochodu? A może to czas na zakup pierwszych czterech kółek? Nie czekaj i spraw sobie prezent już teraz. Odwiedź nowy salon Toyota Centrum Wrocław przy ul. Klecińskiej 155, który jest pierwszym salonem na całym Dolnym Śląsku i trzecim w kraju zbudowanym według nowego standardu japońskiej marki. Czekają na Ciebie niesamowite oferty z wyprzedaży rocznika 2022, z których po prostu trzeba skorzystać.

i Autor: materiały prasowe Salon Toyota Wrocław Centrum

Samodzielna konfiguracja wymarzonego auta? To możliwe!

Po przebudowie salon Toyoty przy ul. Legnickiej 164-168 jest już zamknięty, ale klienci mają do dyspozycji zupełnie odmienioną i dwukrotnie powiększoną placówkę przy ul. Klecińskiej 155. Jej właścicielem jest Grupa Kamiński, która należy do TOP 50 największych dealerów samochodowych w Polsce.

Klienci mogą skorzystać z niezwykle inteligentnych rozwiązań - na przykład interaktywnego konfiguratora wszystkich dostępnych modeli, za pomocą którego można na ekranie dotykowym skomponować samochód odpowiadający na nasze potrzeby. Innowacyjne technologie dają zupełnie nowe doznania i są na miarę oczekiwań klientów Toyoty. Oprócz tego do ich dyspozycji jest nowoczesne i przestronna poczekalnia oraz wygodna strefa chilloutu. To odróżnia salon przy ul. Klecińskiej od innych salonów samochodowych we Wrocławiu.

Najnowocześniejszy sprzęt i diagnostyka

Oprócz zakupu nowych samochodów w salonie Toyota Centrum Wrocław zmodernizowano serwis, który wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt. To jedyny wśród salonów japońskiej marki w całej Polsce posiadający innowacyjny system Argos marki CEMB. Pozwala on na dokonanie błyskawicznej diagnozy, bez konieczności wysiadania z pojazdu, nieprawidłowości w zakresie geometrii kół, które mogą skutkować takimi konsekwencjami jak zwiększenie zużycia paliwa, nadmierne zużycie opon czy “znoszenie pojazdu”. Na klientów w hali serwisowej czeka 14 doświadczonych mechaników.

i Autor: materiały prasowe Salon Toyota Wrocław Centrum

Skorzystaj z rabatów i promocji

Z okazji 10-lecia Toyota Centrum Wrocław przez cały rok planowane są specjalne wydarzenia i promocje serwisowe. Nie czekaj i sprawdź ofertę już teraz – serwis przy ul. Klecińskiej 155 jest najlepiej ocenianym wg Google i najdłużej otwartym autoryzowanym serwisem Toyoty na Dolnym Śląsku (od 6.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku i od 9.00 do 14.00 w soboty).

Toyota Wrocław Centrum

Ul. Klecińska 155, 54-411 Wrocław

Tel. 717 762 000

E-mail: salon@toyota-centrum.pl

Odwiedź Toyota Wrocław Centrum na Facebooku, Instagramie oraz na stronie www.toyota-centrum.pl

